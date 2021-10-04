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Gaziantep'te öğrenciler barınaktaki sokak hayvanlarını ziyaret etti - Son Dakika

Gaziantep'te öğrenciler barınaktaki sokak hayvanlarını ziyaret etti

04.10.2021 13:33
Gaziantep'te öğrenciler barınaktaki sokak hayvanlarını ziyaret etti, System.String[]

Gaziantep'teki ilkokul eğitimi gören 400 öğrenci, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarının bulunduğu barınağı gezdi.

Gaziantep'teki ilkokul eğitimi gören 400 öğrenci, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarının bulunduğu barınağı gezdi.

Büyükşehir Belediyesinin hayvanlara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla organize ettiği etkinliğe katılan 15 ilkokuldan 400 öğrenci, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada öğretmen ve veterinerler, hayvanlara nasıl davranılması gerektiğine yönelik öğrencileri bilgilendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, etkinlikteki konuşmasında, hayvanların doğanın dengesini koruduğunu söyledi.

Her hayvanın doğada görevi bulunduğunu belirten Berk, "Tabiatın dengesini hayvanlar sağlamaktadır. Bu yüzden hayvanları korumalı ve sevmeliyiz." dedi.

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise "Hayvan dostu şehir" sloganıyla hayvanları korumak ve çocuklara bu anlayışı kazandırmak amacıyla birçok çalışma yürüttüklerini anlattı.

Sokak hayvanları için kentte oluşturdukları 250 civarında besleme noktasına günlük yem ve su bırakıldığını dile getiren Özsöyler, 50 çalışan, 7 araç ve 1 ambulansla hizmet verdiklerini aktardı.

Rehabilitasyon Merkezi, Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, 4 Ekim, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'te öğrenciler barınaktaki sokak hayvanlarını ziyaret etti - Son Dakika


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