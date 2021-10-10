Üye Girişi
Gaziantep'te Şahinbey Kitap Günleri Fuarı sona erdi - Son Dakika

Gaziantep'te Şahinbey Kitap Günleri Fuarı sona erdi

10.10.2021 16:19
Gaziantep'te Şahinbey Kitap Günleri Fuarı sona erdi

Gaziantep'te merkez Şahinbey Belediyesi ile Gaziantep ve Hasan Kalyoncu üniversiteleri tarafından gerçekleştirilen Şahinbey Kitap Günleri Fuarı sona erdi.

Gaziantep'te merkez Şahinbey Belediyesi ile Gaziantep ve Hasan Kalyoncu üniversiteleri tarafından gerçekleştirilen Şahinbey Kitap Günleri Fuarı sona erdi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklama göre, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve 9 gün süren fuarda, 105 yayınevi ile 28 yazar kitapseverlerle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, fuara ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için 50 bin öğrenciye 80 lira değerinde hediye çeki verdiklerini belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"70 bin öğrencimize ise kumbara hediye ettik. Böylelikle öğrencilerimiz de burada istedikleri yazarın kitabını hediye çekleri ile alarak istediği söyleşiye katılabilme fırsatı buldu. Şu ana kadar tespitlerimize göre 100 bini aşkın vatandaşımız Şahinbey Kitap Günleri Fuarı'nı ziyaret etti. Çok başarılı bir fuar olduğunu düşünüyorum."

Gaziantep'te Şahinbey Kitap Günleri Fuarı sona erdi
Gaziantep'te Şahinbey Kitap Günleri Fuarı sona erdi

Şahinbey Belediyesi, Hasan Kalyoncu, Gaziantep, Şahinbey, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'te Şahinbey Kitap Günleri Fuarı sona erdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Büyük bunalımda! 29 yaşındaki Neymar'dan futbolu bırakma sinyali 15:49 Büyük bunalımda! 29 yaşındaki Neymar'dan futbolu bırakma sinyali İstanbul'daki taksi sorunu İlber Ortaylı'yı da isyan ettirdi: İnsanlar evlerine gidemiyor 15:32 İstanbul'daki taksi sorunu İlber Ortaylı'yı da isyan ettirdi: İnsanlar evlerine gidemiyor Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı 15:25 Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı
Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı 14:42 Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi 14:38 Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde 14:25 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde
Ankara Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı! İzinsiz gösteri yapıp olay çıkaran 18 kişi gözaltına alındı 14:07 Ankara Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı! İzinsiz gösteri yapıp olay çıkaran 18 kişi gözaltına alındı Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor 13:32 Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor

Son Dakika Haberleri
15:35 Düğün magandası dehşet saçtı! Kendisi yaralandı, vurduğu kadın yaşamını yitirdi
15:29 Sokak ortasında başından vurulan adamın, katil zanlısıyla birlikte son görüntüleri gün yüzüne çıktı
15:26 Yarış öncesi İstiklal Marşı'nı seslendiren Göksel, performansıyla dinleyenleri mest etti
15:25 Son Dakika: İstanbul Park'ta kırmızı ışıklar söndü! Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk virajda spin
15:24 Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı
15:22 Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi
15:20 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 10 Ekim 2021
14:38 Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi
14:28 PTT'den Türkiye Kart müjdesi! Yurt genelinde tek bir kartla seyahat yapılabilecek
14:26 Üç yıllık aşkta mutlu sona ulaşıldı! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız nikah masasına oturdu
"Bu kış çok zor geçecek" diyen İngiliz uzmandan grip ve koronavirüs uyarısı: Ölüm oranı 2 kat arttı         
16:11
Eşini öldüren emekli öğretmen kendini böyle savundu: Çok konuşuyordu Eşini öldüren emekli öğretmen kendini böyle savundu: Çok konuşuyordu         
15:33
Son Dakika: İstanbul Park'ta kırmızı ışıklar söndü! Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk virajda spin Son Dakika: İstanbul Park'ta kırmızı ışıklar söndü! Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk virajda spin         
15:26
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken "bölücü kebapçılar" sözleri üzerine canlı yayında açıklama yaptı         
14:41
Formula 1 Türkiye öncesi talihsizlik! Yola dökülen yük trafiği kilitledi Formula 1 Türkiye öncesi talihsizlik! Yola dökülen yük trafiği kilitledi         
14:28
Ortalık fena karışacak! Yaptığı iyilikle övünen Demet Akalın, Gülben Ergen'i hedef aldı Ortalık fena karışacak! Yaptığı iyilikle övünen Demet Akalın, Gülben Ergen'i hedef aldı         
14:20
Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler         
13:41
Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin         
12:38
Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi         
12:34
Türk savunma sanayisinin yeni yıldızı Fedai! Yabancı İHA'ların korkulu rüyası olacak Türk savunma sanayisinin yeni yıldızı Fedai! Yabancı İHA'ların korkulu rüyası olacak         
12:32
e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek         
12:32
Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı         
11:07
Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti         
11:06
Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu         
10:35
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 16:28:00. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Şahinbey Kitap Günleri Fuarı sona erdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement