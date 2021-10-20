Harput Kalesinde zindan, kürsübaşı ve kutsal alan ziyarete açıldı - Son Dakika

- Harput Kalesinde zindan, kürsübaşı ve kutsal alan ziyarete açıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan MÖ 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından yapılan Harput Kalesinde, çalışmaları tamamlanan zindan, kürsübaşı alanı ve Urartu kutsal alanı ziyaretçilere açıldı.

Tarihi kaynaklara göre MÖ 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan Harput Kalesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ile Fırat Üniversitesi işbirliğinde 7 yıl önce yeniden başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda FÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç'ın kazı başkanlığında 40 kişilik ekip görev alıyor. Alanda kazı çalışmalarının yanı sıra restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda çalışmaları tamamlanan zindan, kürsübaşı alanı ile Urartu kutsal alanı ziyaretçilere açıldı. Açılışa, Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kazı başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, kazı ekibi ve basın mensupları katıldı.

"Bu alan Elazığ ruhunun yaşadığı alandır"

Harput'un kendisini çok etkileyen bir merkez olduğunu belirten Vali Ömer Toraman, "Şehir buradan aşağı taşınmışsa da benim kanaatim Elazığ'ın kökleri buradadır. Kökünden kopmamıştır ve ruhu buradadır. Bu alan Elazığ'ın ruhunun yaşadığı alandır. Şartlar değişiyor. Geçmişte de çeşitli sebeplerle yerleşimlerde çeşitli fiziksel değişimler olmuş. Bugün de oluyor ve devam da edecektir. Ancak bu irtibatı hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Bu bir zincirin halkalarıdır. 5 bin yıl öncesine kadar giden çok kıymetli bir alan. Harput'la ilişkin yeniden anlaşılabilmesi, tanınması ve tanıtılması, ziyaretçilerin buraların gösterilmesi için yıllar içerisinde çok emek harcanmış. Kazılarda ortaya çıkan eserlerden etkilendim ve memnun oldum. Biraz tarihle meşgul olmuş birisi için söylüyorum, buraları kazdıkça unutulmuş pek çok bilgi, manevi hazine çıkacak. Kırık parçalar olarak gördüğümüz eserler, hakikaten dünya çapında müzelerde sergilenebilecek eserlerdir" dedi.

Türkiye'de doğal kayalara oyulmuş en büyük kutsal alan

Harput'un fethinin 936. yıl dönümünde son yapılan restorasyon çalışmalarıyla beraber Harput Kalesi içerisinde bazı alanları ziyaretçilere açtıklarını aktaran kazı başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, "Önemli bir merkez olan Harput'ta artık kültür varlığı olarak dünya kamuoyunun önüne çıkma zamanı geldi. Bu alanda şimdiye kadar 7 bin 500 metrekarelik alanın arkeolojik çalışmaları tamamlandı. Orta mahallenin restorasyon projesi bitti. Ufak noktaları kalmıştı. Zindan ve su sarnıcın restorasyon devam ederken, ziyarete açacak duruma getirdik. Urartu dönemi kutsal alanındaki basamaklar bu sene temizlendi ve ziyarete açılır hale geldi. Türkiye'de doğal kayalara oyulmuş en büyük kutsal alan olduğu anlaşıldı. Çıkarılan kalenin orta bölümündeki kutsal alanın koruma kurulundan izni alınarak geç dönem niteliksiz duvarları kaldırıldı ve kutsal alan bütün bütünlüğü sağlandı. Kürsübaşı mekanları kazılarda çıkmıştı. İnce restorasyonları tamamlandı. Şimdilik düzenlemesi yapılarak ziyarete açıldı. 2021 yılında bir taraftan konservasyon diğer taraftan da kazı ve projeler devam etti. Bunlar bittikçe kamuoyu ile paylaşıldı. Yayınlar yapılıyor. Kitaplar hazırlandı. Sonuç olarak tüm bunlar turizme kazandırma noktasına geldi" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar zindan, kürsübaşı alanı ve Urartu kutsal alanını gezdi.