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Hatay'ın meşhur tepsi kebabı trüf mantarı ile buluştu... Porsiyonu 90 Euro'dan satıldı - Son Dakika

Hatay'ın meşhur tepsi kebabı trüf mantarı ile buluştu... Porsiyonu 90 Euro'dan satıldı

27.10.2021 13:00

Hatay'ın meşhur tepsi kebabı trüf mantarı ile buluştu.

Hatay'ın meşhur tepsi kebabı trüf mantarı ile buluştu... Porsiyonu 90 Euro'dan satıldı

HATAY UNESCO tarafından 'gastronomi şehirler ağı'na dahil edilen Hatay, İtalya'da 91'incisi düzenlenen 'beyaz trüf mantarı' festivaline davet edildi. Hatay'a özgü tepsi kebabı trüf mantarı ile birleşirken, dudak uçuklatan fiyatlara ulaştı. Trüf mantarlı tepsi kebabının porsiyonu 90 Euro'dan satıldı.

İtalya'nın Alba şehrinde 91.'si düzenlenen 'Beyaz Trüf Mantarı Festivali'ne bu yıl Türkiye'den Hatay davet edildi. Hatay'ın meşhur tepsi kebabı beyaz trüf mantarı ile birleşerek değerine değer kattı. 46 farklı ülkeden delegelerin katıldığı festivalde trüf mantarlı tepsi kebabı yoğun ilgi gördü. Toprağın en az 5 santimetre altında bulunan trüf mantarının kilosu 6 bin Euro'dan satılıyor.

UNESCO Hatay Gastronomi Evi kurucularından ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş tepsi kebabının trüf mantarı ile birlikte uluslararası düzeyde tanıtılmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Hatay UNESCO Gastronomi alanında gastronomi şehri. UNESCO'nun yaptığı faaliyetler n tanıtımı adına bizim için fırsat oluyor. İtalya'nın Alba şehrinde yapılan bu festivale bize davet gelince onure olduk. Çünkü uzun yıllardan beri yapılan bir festival ve bizim için paha biçilmez olan tepsi kebabını yine oranın paha biçilmez olan mantarı ile bir araya getirecektik ve uluslararası düzeyde tanıtacaktık. Orada zırhla şov yapılması, farklı bir kültürel yemeğin ortaya koyulması ve 46 değişik kültürün bunu tatması bizim için çok büyük bir fırsat oldu. Tabi Türkiye'de şu anda bu kadar pahalı bir mantarın tüketilmesi zor. Pahalı olan şeyin de merakı biraz fazla oluyor. Tepsi kebabımız daha da dudak uçuklatacak fiyatlara ulaştı trüf mantarı sayesinde" dedi.

UNESCO Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan ise trüf mantarlı tepsi kebabının çok beğenildiğini ve porsiyonunun 90 Euro'dan satıldığını belirterek, "Bizler Alba'ya Hatay'ı temsil etmek üzere gönderildik. Bu karar bizi heyecanlandırdı, ne yapacağımızı neler ile karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Hatay'ın olmazsa olmaz tepsi kebabının orada sunmayı kararlaştırdık. Tabi projenin bir amacı vardı. Alba, dünya da beyaz trüf mantarı üreticiliği ile liderliği götürüyordu. Konsept olarak davet ettikleri şehirlerin yöresel yemeğinin beyaz trüf mantarı ile yorumlanmasını istiyorlardı. Önce acaba nasıl olacak diye tedirgin olurken, oraya gittiğimizde trüf mantarlı tepsi kebabı inanılmaz beğenildi. Normalde tepsi kebabı 40 Euro iken trüf mantarlı isteyenler için 50 Euro daha ekleniyordu. Diğer ülkelerde normalde 3 kişi isterken, tepsi kebabını altı kişi istedi. Kilosu 6 bin Euro olan trüf mantarını cam kavanozlarda sergiliyorlar. Tabi tepsi kebabına da inanılmaz değer kattı" diye konuştu.

UNESCO Hatay Gastronomi Evi Mutfak Şefi Süleyman Demirel ise trüf mantarını fırından çıkardıkları tepsi kebabının üzerine rendeleyerek servis ettiklerini belirterek, "Alba'da 91.'si düzenlenen 'Beyaz Trüf Festivalinde' Türkiye'yi ve Hatay'ı temsilen katıldık. Beyaz trüf mantarı ile de ilk defa karşılaştım. Kokusu çok ağır çürük sarımsak gibi, tadı ise sarımsak ve krema gibi. 46 farklı ülkeden delegeler oradaydı. Biz buradan özel bıçağımız zırhı götürerek izleyenlere küçük bir şov yaptık. Beyaz trüf pişirilmiyor, özel bir rendesi bulunuyor. Yıkanıp, daha sonra ısısı korunan yemeğin üzeri ne rendelenerek kendini bırakıyor ve aroma ve lezzetini yemeğe geçiriyor. Biz de tepsi kebabımız fırından çıkar çıkmaz üzerine rendeledik ve servis ettik" dedi.

Hatay'ın meşhur tepsi kebabı trüf mantarı ile buluştu... Porsiyonu 90 Euro'dan satıldı
Hatay'ın meşhur tepsi kebabı trüf mantarı ile buluştu... Porsiyonu 90 Euro'dan satıldı
Hatay'ın meşhur tepsi kebabı trüf mantarı ile buluştu... Porsiyonu 90 Euro'dan satıldı
Hatay'ın meşhur tepsi kebabı trüf mantarı ile buluştu... Porsiyonu 90 Euro'dan satıldı

Gastronomi, Türkiye, Hatay, Euro, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'ın meşhur tepsi kebabı trüf mantarı ile buluştu... Porsiyonu 90 Euro'dan satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'ın meşhur tepsi kebabı trüf mantarı ile buluştu... Porsiyonu 90 Euro'dan satıldı - Son Dakika
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