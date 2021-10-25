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İshak Paşa Sarayı'nın gece manzarası mest etti - Son Dakika

İshak Paşa Sarayı'nın gece manzarası mest etti

25.10.2021 18:08

İshak Paşa Sarayı'nın gece manzarası mest etti Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Osmanlı Devleti'nin doğudaki en önemli eserleri arasında yer alan İshak Paşa Sarayı, gece manzarasıyla mest etti.

İshak Paşa Sarayı'nın gece manzarası mest etti

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Osmanlı Devleti'nin doğudaki en önemli eserleri arasında yer alan İshak Paşa Sarayı, gece manzarasıyla mest etti.

Osmanlı Devleti'nin Doğu Anadolu Bölgesindeki en önemli eserlerinden biri olan ve eşsiz mimari yapısıyla 235 yıldır ayakta kalan İshak Paşa Sarayı, hem turistleri cezbediyor hem de tarihe ışık tutuyor.

Sarp kayalıklar arasındaki bir tepede yer alan saray, kartal yuvası görünümü ve gece manzarasıyla görsel şölen sundu.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaktaki bin 900 rakımlı tepeye kurulu olan ve yaz-kış yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan bu tarihi saray, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yer alıyor.

İshak Paşa Sarayı'nın gece manzarası mest etti
İshak Paşa Sarayı'nın gece manzarası mest etti
İshak Paşa Sarayı'nın gece manzarası mest etti
İshak Paşa Sarayı'nın gece manzarası mest etti

İshak Paşa Sarayı, Osmanlı Devleti, Doğubeyazıt, Hisarcık, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İshak Paşa Sarayı'nın gece manzarası mest etti - Son Dakika


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