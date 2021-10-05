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Kahramanmaraş'ta kültür ve sanat - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kültür ve sanat

05.10.2021 15:28
Kahramanmaraş'ta kültür ve sanat, System.String[]

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği işbirliğinde çocuklara yönelik "Bir Kocaman Eşşek" adlı çocuk oyunu sahnelenecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği işbirliğinde çocuklara yönelik "Bir Kocaman Eşşek" adlı çocuk oyunu sahnelenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hollandalı yazar Rindert Kromhout tarafından kaleme alınan ve Vedat Çiftçi tarafından tiyatroya uyarlanan Bir Kocaman Eşşek Müzikal Çocuk Oyunu, büyüdüğüne ve birçok şeyi tek başına yapabileceğine inanan, bunu da göstermek için can atan, afacan bir eşeğin hikayesini konu alıyor.

Tek perde olarak sergilenen 50 dakikalık tiyatro oyunu, ücretsiz olarak çocukların beğenisine sunulacak.

Oyun, 7 Ekim'de Afşin Belediyesi Kültür Merkezi, 8 Ekim'de de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde izleyicileriyle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Hollanda, oyunlar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraş'ta kültür ve sanat - Son Dakika


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