Mersin'de karma seramik sergisi ziyarete açıldı - Son Dakika

G20 Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'un sohbeti damga vurdu! İşte bir fotoğrafın anlattıkları

Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor