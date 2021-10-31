Mersin'de karma seramik sergisi ziyarete açıldı - Son Dakika

Mersin'de küratörlüğünü Ferhan Şaşmaz'ın üstlendiği karma seramik sergisi ziyarete açıldı.
Mersin Deniz Müzesi'nde açılan karma sergide, Şaşmaz ve 15 öğrencisinin eserlerinden seçilen 200'e yakın parça yer aldı.
Küratör Şaşmaz, AA muhabirine, atölyesinde ders verdiği öğrencileriyle sergi açarak seramik sanatının daha fazla insana ulaşmasını hedeflediğini söyledi.
Sergi, 3 Kasım'a kadar açık kalacak.
Kaynak: AA
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