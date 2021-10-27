Midyat'ta okul servis araçlarının şoförlerine yönelik eğitim semineri düzenlendi - Son Dakika

Seminerde emniyet kemerinin önemi, güvenli takip mesafesi, okul servis araçlarında bulunması gerekenler ve sürücü davranışları ile şoförlerin uyması gereken trafik kuralları hakkında slayt eşliğinde eğitim verildi.

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