Muğla'da Göktepe 7. Kültür ve Dayanışma Şenliği düzenlendi - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen Göktepe (Belenye) 7. Kültür ve Dayanışma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Şenlik, köy meydanından yapılan toplanma ve yürüyüş ile başladı. Daha sonra yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar katılımcılar tarafından ziyaret edildi.

Etkinlikte halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü sporcuları, Göktepeli gençlerle voleybol, tenis, basketbol aktiviteleri gerçekleştirdi.

Şenlik kapsamında Grup Belenye de konser verdi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, şenliğin bölgenin tanıtımına önemli katkılar sağladığını söyledi.

Bölgedeki kültürel değerlerin de tanıtılarak gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçladıklarını belirten Gümüş, "Göktepe, kendine has bir kültürü ve değerleri olan bir mahallemiz. Bu kültürü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına şenlik düzenliyoruz. Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz şenliklerle hem kültürümüzü yaşatıyor hem de üreticimize destek oluyoruz." dedi.

Şenlikte katılımcılara keşkek, pilav ve biber çentmesi ikram edildi.