Üye Girişi
Muğla'da Göktepe 7. Kültür ve Dayanışma Şenliği düzenlendi - Son Dakika

Muğla'da Göktepe 7. Kültür ve Dayanışma Şenliği düzenlendi

30.10.2021 20:52
Muğla'da Göktepe 7. Kültür ve Dayanışma Şenliği düzenlendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen Göktepe (Belenye) 7. Kültür ve Dayanışma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen Göktepe (Belenye) 7. Kültür ve Dayanışma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Şenlik, köy meydanından yapılan toplanma ve yürüyüş ile başladı. Daha sonra yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar katılımcılar tarafından ziyaret edildi.

Etkinlikte halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü sporcuları, Göktepeli gençlerle voleybol, tenis, basketbol aktiviteleri gerçekleştirdi.

Şenlik kapsamında Grup Belenye de konser verdi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, şenliğin bölgenin tanıtımına önemli katkılar sağladığını söyledi.

Bölgedeki kültürel değerlerin de tanıtılarak gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçladıklarını belirten Gümüş, "Göktepe, kendine has bir kültürü ve değerleri olan bir mahallemiz. Bu kültürü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına şenlik düzenliyoruz. Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz şenliklerle hem kültürümüzü yaşatıyor hem de üreticimize destek oluyoruz." dedi.

Şenlikte katılımcılara keşkek, pilav ve biber çentmesi ikram edildi.

basketbol, voleybol, Tenis, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Muğla'da Göktepe 7. Kültür ve Dayanışma Şenliği düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konya'da yaşananlar Vitor Pereira'yı çileden çıkardı! Portekizli sinirden yerinde duramadı 20:18 Konya'da yaşananlar Vitor Pereira'yı çileden çıkardı! Portekizli sinirden yerinde duramadı Son Dakika: ABD Başkanı Biden, Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek 19:51 Son Dakika: ABD Başkanı Biden, Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle bir araya gelerek tarihi mekanları gezdi 19:13 Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle bir araya gelerek tarihi mekanları gezdi
Bakan Soylu'dan seçim anketçilerini terse düşürecek sözler: CHP ile aramızda şu anda 15,5 puan var 18:40 Bakan Soylu'dan seçim anketçilerini terse düşürecek sözler: CHP ile aramızda şu anda 15,5 puan var G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi 17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde 17:08 Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde
Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor 16:44 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu 15:32 Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu

Son Dakika Haberleri
17:48 Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor
17:47 Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır
17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
17:26 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar
17:24 Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor
17:17 İstanbul hava durumu! Yarın yağmur var mı? Hangi illerde yağış var?
16:45 Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi
16:44 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı
16:43 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
16:22 Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı
Son Dakika: Konyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Altay gözyaşları içinde sahayı terk etti Son Dakika: Konyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Altay gözyaşları içinde sahayı terk etti         
20:29
AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt'tan AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt'tan "Kürdistan" gözaltısına tepki: Doğru bulmuyorum         
20:10
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı         
18:44
Bitime 5 dakika fark 1'e indi! Maçın son anları nefes kesiyor Bitime 5 dakika fark 1'e indi! Maçın son anları nefes kesiyor         
17:48
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Kim Milyoner Olmak İster'de Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı         
16:45
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı         
16:09
Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı         
15:23
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti         
13:52
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 20:57:13. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Göktepe 7. Kültür ve Dayanışma Şenliği düzenlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement