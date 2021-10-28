Oya Başar "Plastik Aşklar" oyunuyla Gaziantepli sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Edis , 13 Kasım Cumartesi saat 21.00'de Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak.

Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Orçun Ucal'ın yönettiği oyun, 5 Kasım Cuma saat 20.00'de Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Usta oyuncu Oya Başar ve Ebru Kural'ın yer aldığı komedi oyunu " Plastik Aşklar" Gaziantepli sanatseverlerle buluşuyor.

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