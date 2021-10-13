Sergiye özel üretilen "Kars Antlaşması'nın 100. Yılı Pul Sergisi 13-15.10.2021 KARS" ibareli özeltarih damgalı zarflar 5,50 TL bedelle, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli cep uygulamasında ve etkinlik alanında bulunan filateli standında satışa sunulacak.
Ayrıca sergi alanında, "Kars Antlaşması'nın 100. Yılı Pul Sergisi 13-15.10.2021 KARS" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak.
Kaynak: Bültenler
Son Dakika › Kültür Sanat › PTT'den 'Kars Antlaşması'nın 100. yılı' konulu pul sergisi - Son Dakika