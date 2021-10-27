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Red Bull 'Yol Arkadaşım' podcast serisi yayında - Son Dakika

Red Bull 'Yol Arkadaşım' podcast serisi yayında

27.10.2021 14:50
Red Bull 'Yol Arkadaşım' podcast serisi yayında

Red Bull, 'Yol Arkadaşım' podcast serisinin yayında olduğunu duyurdu.

Red Bull, 'Yol Arkadaşım' podcast serisinin yayında olduğunu duyurdu. Alanında başarılı ve popüler isimleri keyifli sohbetlerle ağırlayan seride, direksiyonda İsmail Türküsev, yan koltuğunda ise her bölümde farklı konuklar ile farklı rotalar, yol şarkıları ve yol filmleri üzerine sohbetler yer alacak. İlk iki bölümünün konukları Serhan Acar ve Can Bonomo olan serinin içeriklerine RedBull.com ve diğer podcast platformları üzerinden ulaşılabiliyor.

İsmail Türküsev'in moderatörlüğünde ve Socrates Dergi partnerliğinde, iki haftalık düzenli periyodlarla yayınlanacak 7 bölümlük serinin her bölümüne farklı bir konuk katılıyor. Serhan Acar, Can Bonomo, Sarp Apak, Kerimcan Akduman, Hande Baladın, Kaan Kural ve Sena Nur Gül gibi alanının tanınan isimlerinin konuk olduğu tüm bölümlerde konukların yol ve yolculuk hikayeleri, favori rotaları, hayatlarındaki yol ayrımları, yol filmleri ve şarkıları üzerine sohbetler yer alıyor.

FORMULA 1 HEYECANINI YOLDA DENEYİMLEMEK

Her yeni bölümde farklı konu ve konuklarla sürecek Red Bull 'Yol Arkadaşım' podcast serisinin ilk bölümünde tüm dünyanın yakından takip ettiği Formula 1 konuşuluyor. İsmail Türküsev, Formula 1 spikeri ve yorumcusu Serhan Acar ile İstanbul Park'taki Formula 1 heyecanının hemen öncesinde organizasyonla ilgili detayları alıp Iron Maiden şarkıları eşliğinde yola çıkıyor. Sohbette Serhan Acar'ın favori yol filminden bahsedilirken, İstanbul'dan İzmir'e giderken eski yol mu, yeni yol mu tercih edilmeli, efsane pilotlardan Hakkinen mi yoksa Schumacher mi gibi sorulara da yanıtlar aranıyor.

CAN BONOMO İLE 'O TARZ' BİR YOL SOHBETİ

Serinin ikinci bölümünde ise İsmail Türküsev'in yan koltuğuna müzisyen Can Bonomo oturuyor. Can Bonomo'nun çocuğunun doğumundan sonra değişen hayatını, kısa ama eğlenceli motosiklet rotalarını ele alan ikili, sohbetlerini uzun soluklu playlist'lerle renklendiriyor. Türküsev ve Bonomo, yol boyunca çeşitli esnaf lokantalarına uğrayıp, aynı zamanda Bonomo'nun kıvançla taşıdığı bazı süper güçleri de deneyimliyor.


Can Bonomo, Formula 1, İstanbul, Redbull, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Red Bull 'Yol Arkadaşım' podcast serisi yayında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Red Bull 'Yol Arkadaşım' podcast serisi yayında - Son Dakika
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