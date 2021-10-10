Rize Meydanı Jandarma Bando Ekibi ile renklendi - Son Dakika

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Rize Meydanı Jandarma Bando Ekibi ile renklendi

RİZE - Jandarma Bando Ekibi Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gösteri düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen gösteri, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Şehrin en işlek noktalarından biri olan meydanda düzenlenen gösteriye Rize halkı ilgi gösterdi. Öğle saatlerinde başlayan gösteride marşlar çalındı, türküler söylenerek son buldu.