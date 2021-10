Samsun Devlet Opera ve Balesi Sinop'ta konser verecek - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Dünyadan şarkılar" piyano şan konseriyle Sinoplu sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Sinop'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların moral ve motivasyonunu artırmak için Sinop Valiliği, Sinop Belediyesi, Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Telvin Sanat Akademi iş birliğinde piyano şan konseri düzenlendiği belirtildi.

Diego Moccia'nın piyanist olarak yer alacağı şan konserinde soprano Derya Belevi ve mezzo soprano Polen Yağmur Aslan sahne alacak.

İnsanın dünyayı ve kendini yorumlama şeklinin her dilde ve kültürde ortak olduğu fikrinin vurgulanacağı konserde, "Come away, Deat", "Gün Eksilmesin Penceremden", "Automne", "Sen sen sen", "Romance", "Erlkönig", "Bülbülüm altın kafeste", "Adieux de l'hotesse arabe", "Hasret", "La Danza", "La spagnola", "Sene de Qalmaz" adlı eserler seslendirilecek.

Konser, Sinop Kültür Merkezi'nde 24 Ekim Pazar günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.