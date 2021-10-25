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Şehrin şairleri OMÜ'de üniversitelilerle buluştu - Son Dakika

Şehrin şairleri OMÜ'de üniversitelilerle buluştu

25.10.2021 21:34

Şehrin şairleri OMÜ'de üniversitelilerle buluştu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Edebiyatı ve Şiiri Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte Samsun'da kitabı yayınlanmış 12 şair üniversiteli gençlerle buluştu.

Şehrin şairleri OMÜ'de üniversitelilerle buluştu

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Edebiyatı ve Şiiri Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte Samsun'da kitabı yayınlanmış 12 şair üniversiteli gençlerle buluştu.

Fen-Edebiyat Fakültesi Fevzi Köksal Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik edebiyat ruhunu hissettiren bir program oldu. Çeşitli konularda yazdıkları şiirlerini seslendiren şairler zaman zaman duygu dolu şiirleriyle hislerini öğrencilere iletti. "OMÜ Şehrin Şairleriyle Buluşuyor" adı altında yapılan programın 12 şair katılımcısı oldu. Şairler Adem Alan, Ayşe Atlı Selen, Hatice T. Doğanay, Haydar Sazlı, İbrahim Coşar, Kenan Yavuzarslan, Mehmet Arslan, Mevlüt Eşgünoğlu, Mustafa Bilir, Nermin Eker, Ramazan Yavuzarslan ve Zekeriya Çavuşoğlu şiirleriyle ilgiyle takip edildi.

Pandemi sürecinin ardından etkinliğin tedbirli bir şekilde yüz yüze yapılması ise ayrı bir heyecan yaşattı. Program sonunda şairlere Topluluğun Akademik Danışmanı Prof. Dr. Bekir Şişman ve Fakülte'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çıkla tarafından hediye takdimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte yaptığı konuşmada, "Dert adamı söyletirmiş. Ben bunu yaşadım. Ben şair değilim. Hiç şiir yazmamıştım. Ailecek bir hadise yaşamıştık. O beni çok etkilemişti. Hiç durduk yerde şiir yazma ihtiyacı hissetmiştim. 5 tane şiir yazmıştım" diyen Prof. Dr. Bekir Şişman da "Kul Olamadık" adlı şiirini üniversiteli öğrencilerle paylaştı.

Şehrin şairleri OMÜ'de üniversitelilerle buluştu
Şehrin şairleri OMÜ'de üniversitelilerle buluştu
Şehrin şairleri OMÜ'de üniversitelilerle buluştu
Şehrin şairleri OMÜ'de üniversitelilerle buluştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türk Edebiyatı, Samsun, Şiir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Şehrin şairleri OMÜ'de üniversitelilerle buluştu - Son Dakika


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