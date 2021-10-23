Silüeti bozan binaya yıkım - Son Dakika

Silüeti bozan binaya yıkım

- Kayseri'de 19. yüzyılda yapılan tarihi yapının yanı başındaki 5 katlı bina yıkılıyor

KAYSERİ - Kayseri'de 19. yüzyılda yapılan ve şehir kütüphanesi olarak kullanılan tarihi yapının silüetini bozan yanı başındaki 5 katlı binanın yıkımına başlandı.

Melikgazi Belediyesi, 19. yüzyılda yaptırılan, günümüzde şehir kütüphanesi olarak kullanılan tarihi yapının yanı başında bulunan 5 katlı binayı yıkma kararı aldı. Yıkım işlemi, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı program ile başladı.

Burada bir konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Binanın yıkımı ile tarihi bölgede yer alan Emir Sultan Cami, Şeyh Cami, Şeyh İbrahim Tennuri Türbesi, ve şehir kütüphanesi silüeti ortaya çıkmış olacak. Böylece kamusal alan olarak düzenleme yapılıp hem tarihi kütüphanenin çevresi genişletilecek hem de bölgede daha geniş bir meydan ortaya çıkacak. Şehir merkezini güzelleştirmek için güzel dokunuşlar yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bu bina 40 yılı aşkın süredir kullanılıyor. Emir Sultan Cami ve tarihi şehir kütüphanesi bu binanın yıkımı ile ortaya çıkacak. Şehir merkezi bizim misafir odamız. Burası da yoğun bir şekilde ziyaretçi alan bir bölge. Kartal kavşağından bu bölgeye kadar çalışmalar yapıyoruz. Kavşaklar yol ve kaldırım olmak üzere tamamen yenilendi. Gülük Mahallesinde de aynı çalışmaları yaptık. Metruk çöp ev olarak kullanılan evler vardı. Bunların sahipleri ile anlaşarak yıkımını yaptık. Çevremizi daha nezih bir hale getirdik. Dolayısıyla şehir merkezi daha güzel bir şekle giriyor. Birkaç sene içerisinde burası nefes alır yer haline gelecek. Bu çevrede 2 bina daha satın aldık ve sosyal tesis haline getireceğiz. Tarihi eserlerin arasında kaldığı için bu binayı satın alarak tarihi silüeti ortaya çıkarmak istedik. Çevre düzeni ve peyzajıyla daha güzel hale gelecek inşallah. Rabbim kazasız belasız bu binanın yıkımını tamamlamayı nasip etsin. Bu hafta boyunca binanın yıkımı dikkatli bir şekilde yapılacak" ifadelerini kullandı.