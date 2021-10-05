AFYONKARAHİSAR - Şehit yakınları ve gaziler "Vatan Size Minnettar" anonsuyla karşılanıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da şehit yakınları ve gaziler, bindikleri toplu taşıma araçlarında kartlarını cihaza okuttuklarında "Vatan Size Minnettar" anonsuyla karşılanıyor.

Afyonkarahisar Belediyesi, toplu taşıma araçlarında şehit yakınları ve gazilere yönelik sesli anons uygulaması başlattı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Zafer Meydanı'ndaki durakta, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Zeybek, burada yaptığı konuşmada, şehit yakınlarını ve gazileri onurlandıracak sosyal bir uygulamayla yeni bir pencere açtıklarını söyledi.

Afyonkarahisar'daki şehit yakınları ve gazilerin belediyeye ait toplu taşıma araçlarına binip kartlarını okuttuklarında "Vatan Size Minnettar" anonsuyla karşılaşacağını dile getiren Zeybek, şöyle konuştu:

"Vatanımız için canını siper eden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkıyor, gazilerimizi ve yakınlarını unutmuyoruz. Unutturmamak ve onları gururlandırmak için bu uygulamayı hayata geçirdik. Her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin destekçisiyiz, yanlarındayız. Hakları ödenmez, minnettarız."

Kumartaşlı ile şehit yakınları ve gaziler, toplu taşıma araçlarında başlayan yeni uygulama dolayısıyla Zeybek'e teşekkür etti.