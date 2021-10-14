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Toroslarda son pekmez kazanları kaynadı - Son Dakika

Toroslarda son pekmez kazanları kaynadı

14.10.2021 10:19
Toroslarda son pekmez kazanları kaynadı

Toroslarda son pekmez kazanları kaynadı Geleneksel yöntemler ile pekmez kazanları kaynatan yöre sakinlerinden İbrahim Gün, pekmezin yapılışını hem anlattı, hem de uyguladı Adana'nın Feke ilçesinde vatandaşlar, geleneksel yöntemler ile son pekmez kazanlarını kaynatarak kış hazırlıklarını tamamladı.

Toroslarda son pekmez kazanları kaynadı

Geleneksel yöntemler ile pekmez kazanları kaynatan yöre sakinlerinden İbrahim Gün, pekmezin yapılışını hem anlattı, hem de uyguladı

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde vatandaşlar, geleneksel yöntemler ile son pekmez kazanlarını kaynatarak kış hazırlıklarını tamamladı.

İlçeye bağlı Gedikli Mahallesindeki bağlarda üzümleri dalından tek tek toplayarak geleneksel yöntemler ile pekmez kazanları kaynatan yöre sakinlerinden İbrahim Gün, pekmezin yapılışını hem anlattı hem de uyguladı.

Bağdan kasalarla toplanan üzümler çuvallarda ezerken, üzümlerinin ekim ayında daha şekerli ve lezzetli olduğunu ifade eden İbrahim Gün, "İlçemiz Toros eteklerinde doğası, iklimi ve bereketli toprakları ile tarımsal üretimin yoğun olduğu bir ilçe. Bizlerde ailelerimiz ile birlikte kışın yaklaşması ile pekmezde son kazanlarımızı kaynatarak kış hazırlıklarımızı tamamladık. Eskiden bağdan topladığımız üzümleri eşekler ile taşırdık artık teknolojiyi kullanıyoruz. İlk olarak pekmezimizi meşe külü ile kaynatıyor saatlerce çuvallar içinde üzümü eziyor suyunu çıkarıyor ve saatlerce süren kazanların kaynaması ile üzümün pekmez yolculuğunu tamamlamış oluyoruz" dedi.

Pekmezin sofralara ulaşıncaya kadar zahmetli bir yolculuğu bulunduğunu belirten Gün, "Köyümüzün kadınları ile saatlerce kazan başında üzüm suyunun pekmeze dönüşmesi için mesai yapıyoruz" diye konuştu.

Toroslarda son pekmez kazanları kaynadı
Toroslarda son pekmez kazanları kaynadı
Toroslarda son pekmez kazanları kaynadı
Toroslarda son pekmez kazanları kaynadı

Toros Dağları, İbrahim Gün, Hisarcık, Feke, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Toroslarda son pekmez kazanları kaynadı - Son Dakika


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