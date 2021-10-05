Üye Girişi
"Türk rokforu" olarak dünya çapında ünlenen Karaman'ın Divle peyniri sofralarda - Son Dakika

"Türk rokforu" olarak dünya çapında ünlenen Karaman'ın Divle peyniri sofralarda

05.10.2021 11:26

Karaman'da rengini 5 ay boyunca bekletildiği mağaradan alan, bu yıl 42 ton üretilen coğrafi işaret belgeli, "Türk rokforu" diye bilinen "Divle Obruk Peyniri", olgunlaşma sürecini tamamladı.

Karaman'da rengini 5 ay boyunca bekletildiği mağaradan alan, bu yıl 42 ton üretilen coğrafi işaret belgeli, "Türk rokforu" diye bilinen "Divle Obruk Peyniri", olgunlaşma sürecini tamamladı.

Ayrancı ilçesine bağlı, bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Üçharman köyünde yaşayanlar, geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Eski adı "Divle" olan köyde 36 metre derinliğinde 250 metre uzunluğunda, köylülerin "obruk" adını verdiği mağara, soğuk hava deposu olarak kullanılıyor.

Mayıs ayından itibaren Üçharman ile civardaki köylerde koyun ve keçi sütünden geleneksel yöntemlerle yapılan peynirler, özel hazırlanan kuzu ve oğlak derilerine basılıyor. Obruğa konulan peynir tulumları, yaklaşık 5 ay sonra içerideki bir bakteri sayesinde kırmızı renk alıyor.

Kilosu 150 lira

Karaman'ın tek coğrafi işaretli ürünü olan "Divle Obruk Peyniri", ekim ayının gelmesiyle olgunlaşma süresini tamamlarken, kilosu 150 liradan satışa sunuldu.

Üçharman köyü muhtarı Tacettin Durna, AA muhabirine nisan-mayıs aylarında obruğa konulmaya başlanan Divle Obruk Peyniri'nin Ekim ayının gelmesiyle olgunlaşıp obruktan çıkarılmaya başlandığını söyledi.

Eskiden sadece Karaman'da bilinen bu peynirin artık tüm dünya tarafından tanındığını ifade eden Durna, "Uzmanlar tarafından peynirimiz dünyanın en iyi 5 peyniri arasında gösteriliyor. Biz artık 1 numara olmak istiyoruz. Bunun için tüm altyapılar hazırlandı." diye konuştu.

"Her tulumun kalitesi aynı olacak"

Divle Obruk Peyniri'nde kalite standardının sağlanması için kooperatifleşmeye gidildiğini ve modern bir mandıra inşaatının da bitmek üzere olduğunu paylaşan Durna, şunları kaydetti:

"Kooperatif kuruldu. Mandıra inşaatımız devam ediyor. Obruk asansörü yenilendi, obruk içinde düzenlemeler yapıldı. Bizim peynirimizin özelliği, koyunlarımızın otladığı meralar ve obruk. Mandıranın hizmete girmesiyle birlikte sütlerimiz burada toplanacak. Peynir burada sanki evde yapılıyormuş gibi aynı yöntemle yapılıp, deriye basılıp obruğa konulacak. Böylece her tulumun kalitesi aynı olacak. Bizim hedefimiz 1 numara olmak. Şu anda peynirimizin pazar sıkıntısı kalmadı. Obruktaki peynir bir ay gibi bir sürede hemen tükeniyor. Sıkıntımız sahte peynirler. Obruktan çıkmayan bir peynirin "Divle Obruk Peyniri" adı altında satılması yasak, suç. Fakat piyasada 300-400 ton peynir bu isimle satılıyor. Tüketici kesinlikle peynir alırken bizimle irtibata geçsin."

Köy halkından Lütfiye Kütahya da 55 yıldır köyde peynir yaptığını söyleyerek, "Yıllardır aynı yöntemle peynir yaparız. Mayıs ayında derilere basıp obruğa indirdiğimiz peynirleri Ekim başlarında obruktan çıkarırız. Eskiden fiyatlar çok düşüktü. Televizyonlarda duyulmaya başladıktan sonra fiyatlar düzeldi. Bu sene kilosunu 150 liradan satıyoruz. Çok memnunuz." dedi.

Obruğa peynir almaya gelen Nail Küçükyarma, " Almanya'dan iznimi geçirmek için Karaman'a geldim. Önceden bu peynirin ismini duymuştum. Buraya kadar geldim, obruğu gezdim. Peynir de satın aldım. Bu peyniri Almanya'ya götüreceğim. Herkes bu peyniri tatsın, tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Duran Küçükyarma de "mağaranın içinde altın bulduklarını" ifade ederek bolca peynir aldığını, bunun bir kısmını yurtdışındaki akrabalarına göndereceğini söyledi.

Türk rokforu olarak dünya çapında ünlenen Karaman'ın Divle peyniri sofralarda
Türk rokforu olarak dünya çapında ünlenen Karaman'ın Divle peyniri sofralarda
Türk rokforu olarak dünya çapında ünlenen Karaman'ın Divle peyniri sofralarda
Türk rokforu olarak dünya çapında ünlenen Karaman'ın Divle peyniri sofralarda
Türk rokforu olarak dünya çapında ünlenen Karaman'ın Divle peyniri sofralarda

Karaman, Mayıs, Ekim, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Türk rokforu' olarak dünya çapında ünlenen Karaman'ın Divle peyniri sofralarda - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi 11:48 Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çileden çıkardı: Beşiktaş'ın oyuncusu imza parası mı istiyor? 11:42 Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çileden çıkardı: Beşiktaş'ın oyuncusu imza parası mı istiyor? Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,86'dan alıcı buluyor 11:28 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,86'dan alıcı buluyor
Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek 11:15 Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar 11:10 Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı 10:53 Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı 10:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu 10:04 Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu

Son Dakika Haberleri
11:46 Hamile olduğunu düşünen kadının karnından 20 kiloluk tümör çıktı
11:42 Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çileden çıkardı: Beşiktaş'ın oyuncusu imza parası mı istiyor?
11:30 KOM verileri paylaştı! Turizm bölgesi 9 ilde Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda 143 şüpheli yakalandı, 43 şüpheli aranıyor
11:27 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,86'dan alıcı buluyor
11:21 Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor
11:15 Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek
11:14 Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum
11:11 Son dakika magazin haberleri! 24 saatte yaşanan magazin olayları
11:09 Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar
11:09 Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 isyanı: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah?
Fransa'da tartışmaların odağında olan Burak Yılmaz'a partnerinden destek geldi Fransa'da tartışmaların odağında olan Burak Yılmaz'a partnerinden destek geldi         
11:53
Hamile olduğunu düşünen kadının karnından 20 kiloluk tümör çıktı Hamile olduğunu düşünen kadının karnından 20 kiloluk tümör çıktı         
11:46
Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti         
11:38
Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor         
11:21
Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum         
11:15
Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 isyanı: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah? Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 isyanı: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah?         
11:09
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin üzerinde duruyor 6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin üzerinde duruyor         
10:28
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı         
09:43
Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi         
09:36
Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı         
09:20
Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı         
09:15
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 12:00:13. #1.13#
SON DAKİKA: "Türk rokforu" olarak dünya çapında ünlenen Karaman'ın Divle peyniri sofralarda - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement