Üye Girişi
Vali Aydoğdu muhtarlarla "Akif" filmini izledi - Son Dakika

Vali Aydoğdu muhtarlarla "Akif" filmini izledi

05.10.2021 18:42

- Vali Aydoğdu muhtarlarla "Akif" filmini izledi Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kentteki köy ve mahalle muhtarlarıyla yoğun iş temposundan uzaklaşmak ve farkındalık oluşturmak adına sinemada buluşarak İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan "Akif" filmini izledi.

- Vali Aydoğdu muhtarlarla "Akif" filmini izledi

AKSARAY - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kentteki köy ve mahalle muhtarlarıyla yoğun iş temposundan uzaklaşmak ve farkındalık oluşturmak adına sinemada buluşarak İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan "Akif" filmini izledi.

Aksaray'ın çeşitli mahalle ve köylerinde görev yapan muhtarlar Vali Hamza Aydoğdu'nun davetiyle sinemada buluştu. Onlarca muhtarın yoğun iş temposundan uzaklaşması ve birbirileri ile kaynaşmaları açısından farkındalık oluşturmak isteyen Vali Aydoğdu, muhtarlarla birlikte patlamış mısır yiyerek film izledi. İngilizlerin İstanbul'u ele geçirmek ve Kuva-yi Milliye'yi esir almak istediği dönemde İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un mücadelesi ve şiirleri ile Türk toplumunu seferber ettiği hayat hikayesini anlatan, "Akif" isimli filmi izleyen muhtarlar adeta o dönemi yaşadı. İş Temposundan uzaklaşan muhtarlar ve Vali Aydoğdu film çıkışında birbirilerine duygularını anlattı.

Aksaray'da toplumun değişik kesimleriyle bir araya gelmeye, bazen iş dışında da böyle farklı bir bakış açısıyla yapılan işlere bakmayı şiar edindik diyen Vali Hamza Aydoğdu, "Bu vesileyle bugünde burada muhtarlarımızla birlikte, onlarda köylerde, kasabalarda, mahallelerde çok yoğun çalışıyorlar. Aslında bence uçbeyleri onlar, ellerinden gelen bütün gayret ve çabayı gösteriyorlar. Onlara da bir farkındalık olsun diye Akif filmini burada muhtar dernekleri başkanlarımız, Ziraat Odası Başkanımız, Tarım İl Müdürümüzle beraber izledik. Buradaki amaç şu bazen bu tip etkinliklerde bir araya gelmek işin dışında sohbet etmek, dertleşmek aynı havayı teneffüs etmek bile bir farkındalık oluşturuyor" dedi.

Ziraat Odası Başkanı ve Kazıcıktol Köyü Muhtarı Emin Koçak, "Bugün burada tüm köy ve mahalle muhtarlarımızla beraber sayın valimizin başkanlığında Akif filmini izledik. Gerçekten geriye döndük. İstanbul işgal edildiğinde Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı ne zor şartlarda yazdığını gördük. Gerçekten ciddi şekilde etkilendik. Allah atalarımızdan, geçmişlerimizden razı olsun" diye konuştu.

Aksaray Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Dağ, "Biz Aksaray Merkez mahalle muhtarları olarak, köy muhtarlarıyla birlikte Mehmet Akif Ersoy'un Akif adlı filmini seyrettik. İstiklal Harbinde zor şartlar altında İstiklal Marşının nasıl yazıldığına şahit olduk. Gerçekten çok duygulandık. Bütün arkadaşlarımda aynı hissi taşıdılar. Bu filmi bize izlettiği için sayın valimize teşekkür ederim" dedi.

Vali Aydoğdu muhtarlarla Akif filmini izledi
Vali Aydoğdu muhtarlarla Akif filmini izledi
Vali Aydoğdu muhtarlarla Akif filmini izledi
Vali Aydoğdu muhtarlarla Akif filmini izledi

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Hamza Aydoğdu, Aksaray, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Vali Aydoğdu muhtarlarla 'Akif' filmini izledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı 18:29 Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a 18:20 Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü 17:59 Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü
Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı! Ortalık savaş alanına dönerken olay anı kameralara yansıdı 17:26 Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı! Ortalık savaş alanına dönerken olay anı kameralara yansıdı Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi 16:37 Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada 16:00 Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada
Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi 15:29 Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor! 14:33 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor!

Son Dakika Haberleri
18:40 Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor
18:28 Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı
18:20 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı
18:20 Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı
18:09 CHP'yi yasa boğan ölüm! Eski başkanın 8 aylık hamile eşi koronayı yenemedi, bebekleri hayatta kalma savaşı veriyor
18:04 Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı
17:59 Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü
17:56 MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek
17:52 Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim
17:17 Futbolcu terörü ülke gündemine damga vurdu! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı
Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor         
18:40
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı         
18:21
Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı         
18:05
MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek         
17:56
Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı         
17:23
A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı         
16:35
Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir         
15:36
Şehirler arası otobüslerde açık bilette Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı         
14:53
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Fiyatlar gayet uygun" sözlerine Kılıçdaroğlu cevap verdi: Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun?         
14:20
Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti         
14:18
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi         
08:04
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 18:49:45. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Aydoğdu muhtarlarla "Akif" filmini izledi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement