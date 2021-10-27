Yapı Kredi bomontiada "World Akustik" sahnesi Sufle'yi ağırlıyor - Son Dakika

Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, yarın akşam "Sufle" grubunun konseriyle devam edecek.

Yapı Kredi bomontiada'dan yapılan açıklamaya göre, Göksu Taşçeviren, Mustafa Atik ve Oğuzhan Eren'den oluşan grup, ilk stüdyo albümleri olan "Geri Geri Maraton Koştum" ile Yapı Kredi bomontiada Avlu'da sahne alacak.

Sufle grubu, ilk olarak adını Duman grubunun kült şarkısı "Köprüaltı"na getirdikleri yorum ile sosyal medyada duyurdu.

Grup, ilk EP'si "Pus"u 2017 yılında çıkardıktan sonra, 2018 yılında "Kayboldum" isimli çalışmasını ve "Fallin" isimli İngilizce tekli çalışmasını yayımladı.

2019 yılında yolları Teoman ile kesişen grup, onun en sevilen parçalarından "Senden Önce Senden Sonra" şarkısını kendi tarzında yorumlayarak dinleyicisiyle buluşturdu.

Yapı Kredi World'ün 30. yıl kutlamalarının bir parçası olan "World Akustik" serisi konserlerine katılım ücretsiz yapılıyor.