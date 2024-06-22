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Hacet Bayramı'na binlerce kişi akın etti: Kazan kazan kavurma ve pilav dağıtıldı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geleneksel Hacet Bayramı yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yazılar köyünde binlerce kişiye kazan kazan kavurma ve pilav dağıtıldı.

Mudurnu'da geleneksel Hacet Bayramı etkinlikleri devam ediyor. Bölgedeki bayram etkinliği Yazılar köyünde yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Köylülerin birlik ve beraberlik içinde olduğu Hacet Bayramı için günler öncesinden hazırlıklar başladı. Kurulan kazanların içerisine yaklaşık 500 kilogram ağırlığında kavurma kaynatıldı. Yazılar köyündeki etkinliğe katılan binlerce kişiye kazan kazan kavurma ve pilav dağıtıldı. Etkinliğe ayrıca Bolu Valisi Erkan Kılıç'ta katılarak vatandaşlarla sohbet ederek güreş müsabakalarını izledi.

Hacet bayramlarının Bolu'nun kültürel tarihi açısından önemli bir değeri olduğunu ifade eden Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Güzel bir etkinlikte bir araya geldik. Bolu'nun kültürel yapısında Hacet bayramları çok önemli yer tutuyor. Atalarımızdan beri kutlanılan yaşatılan bu bayram dolayısıyla sizlerle bir arada bulunmaktan mutluyum. Hacet Bayramı tabii bir ihtiyaç bir talep aslında Cenabı Allah'tan yılın bereketli verimli geçmesi için aynı zamanda bu bayramlarda yağmur duası yapılıyor. Cenabı Allah'tan dilekte bulunuluyor bol ve bereketli bir mahsul dönemi geçirmesi talep ediliyor. Bugün de bununla ilgili olarak hocalarımız vatandaşlarımız hep beraber camide dualar edildi. Allah yaptığımız duaları kabul eylesin inşallah" dedi.

Karakucak güreşleri ile program devam etti. 7'den 70'e bölgedeki vatandaşlar kendi kategorilerinde güreşerek keyifli anlara sahne oldu.