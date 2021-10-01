Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre Berlin'de anıldı - Son Dakika

Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğunda düzenlenen programda anıldı.

Hacı Bektaş Veli'nin 750'inci ve Yunus Emre'nin 700'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programa Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Programda Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre'nin eserlerinden bir seçki sunuldu.

Berlin Büyükelçiliği muavin Başkonsolosu Bilal Çamlık ile Türkçe ve Türk Kültürü öğretmeni Burhan Erden'in sazlarıyla katkı verdiği programda davetliler ezgilere eşlik etti.