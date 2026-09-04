Hacıbektaş'ta Bektaşilik forumunda kültürel köprü ele alındı - Son Dakika
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Hacıbektaş'ta Bektaşilik forumunda kültürel köprü ele alındı

Hacıbektaş\'ta Bektaşilik forumunda kültürel köprü ele alındı
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Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen forumda Bektaşiliğin tarihi gelişimi, Anadolu'dan Balkanlar'a uzanan etkisi ve gelecek kuşaklara aktarılması konuları ele alındı. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, kültürün korunması ve gönül bağlarının güçlendirilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen "Tarihten Günümüze Anadolu ve Balkanlar'da Bektaşilik" forumunda, Bektaşiliğin tarihi gelişimi, Anadolu'dan Balkanlar'a uzanan kültürel etkisi ve gelecek kuşaklara aktarılması konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen forum, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Bektaşi geleneğini konu alan kısa film gösterildi. Programa katılamayan Kuzey Makedonya'dan Derviş Ali Kerimoski, İtalya'dan Derviş Tomasso Parlanti ve ABD'den Baba Eliton Pashaj'ın mesajları da katılımcılara aktarıldı.

"Bektaşilik kültürünün yaşatılması için çalışmalarımız devam edecek"

Forumda konuşan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, etkinliğin Anadolu ile Balkanlar arasındaki tarihi ve kültürel bağların Bektaşilik perspektifinden değerlendirilmesi amacıyla düzenlendiğini söyledi. Hacı Bektaş Veli'nin sevgi, hoşgörü ve birlik anlayışının yüzyıllardır yaşatıldığını ifade eden Ersin, bu mirasın Anadolu ve Balkanlar arasında önemli bir gönül köprüsü oluşturduğunu belirtti. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının 2022 yılında kurulduğunu hatırlatan Ersin, Başkanlığın Bektaşi kültürünün korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Balkanlar ile kültürel bağların güçlendirilmesi amacıyla daha önce çeşitli akademik ve kültürel çalışmalar gerçekleştirildiğini aktaran Ersin, 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde "Uluslararası Balkanlarda Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu" düzenlendiğini hatırlattı.

Başkanlığın kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarına da değinen Ersin, "Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi"nin Başkanlığın prestij yayınları arasında yayımlandığını, Kaygusuz Abdal Alevi-Bektaşi İhtisas Kütüphanesi'nde ise inanç ve kültür alanındaki önemli kaynakların araştırmacıların hizmetine sunulduğunu söyledi. Bektaşilik kültürünün korunması, araştırılması ve doğru kaynaklarla gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların sürdürüleceğini belirten Ersin, Anadolu ve Balkanlar arasındaki gönül bağlarının daha da güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Bektaşiliğin Balkanlar'daki etkisi konuşuldu

Hacıbektaş'ta düzenlenen forumda, Bektaşiliğin Anadolu'dan Balkanlar'a yayılışı, Balkanlar'daki Bektaşi dergahlarının kültürel etkileri ve Bektaşiliğin Anadolu-Balkan ilişkilerindeki rolü farklı oturumlarda değerlendirildi. Forumda ayrıca tarihi ve tasavvufi kökler, Balkanlar'daki Bektaşi geleneğinin kültürel yansımaları ile ortak hafıza ve gelecek vizyonu başlıkları üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Hacıbektaş'ta Bektaşilik forumunda kültürel köprü ele alındı - Son Dakika

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