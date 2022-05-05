Hadrianapolis Antik Kenti Geç Roma Konutu'nda çalışmalar başlıyor - Son Dakika
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Hadrianapolis Antik Kenti Geç Roma Konutu'nda çalışmalar başlıyor

05.05.2022 22:02
Hadrianapolis Antik Kenti Geç Roma Konutu'nda çalışmalar başlıyor

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Geç Helenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen Hadrianapolis Antik Kenti'nde Geç Roma Konutu üst örtü yapımı işi için sözleşme imzalandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Geç Helenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen Hadrianapolis Antik Kenti'nde Geç Roma Konutu üst örtü yapımı işi için sözleşme imzalandı.

Binlerce tesseranın (mozaikte kullanılan cam ve mermer küplerden her biri) yer aldığı ve Geç Roma Konutu olarak adlandırılan alanının üstü kapatılacak.

İhaleye İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile firma yetkilisi imza attı.

Uzun, yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresi olarak Karabük'ün ve bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olan Hadrianapolis Antik Kenti'nde çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Geç Roma Konutu'nun üst örtüsünün yapımı sözleşmesinin imzalandığını belirten Uzun, "Firma yetkilisi de elinden gelen gayreti göstererek işi belirlenen sürede bitirecek. Kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

Hadrianapolis Antik Kenti Geç Roma Konutu'nda çalışmalar başlıyor
Hadrianapolis Antik Kenti Geç Roma Konutu'nda çalışmalar başlıyor

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Helenistik, Eskipazar, Karabük, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hadrianapolis Antik Kenti Geç Roma Konutu'nda çalışmalar başlıyor - Son Dakika


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