Hadrianopolis Antik Kenti\'nde 2025 yılı kazı sezonu başladı

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında 2025 yılı kazı sezonu başladı.

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Geçmişten Geleceğe: Arkeoloji ve Sanat Tarihi" kariyer panelinde konuşan Çelikbaş, Hadrianopolis 2025 yılı kazılarına başladıklarını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamındaki çalışmaların yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 60 kişilik geniş bir ekiple çalışacaklarını dile getiren Çelikbaş, Hadrianopolis'in 3 noktasında hem kazı çalışmalarını yapacaklarını hem de restorasyon çalışmalarını gerçekleştireceklerini kaydetti.

Çelikbaş, ekibin içinde farklı disiplinlerden bilim insanları ve yurt dışından da katılımcıların olacağını anlatarak, "Farklı ülkelerden özellikle Almanya'dan 2 ekip gelecek. Bunun haricinde jeofizik, jeoradar çalışmalar yapacağız. Yoğun bir yıl bizi bekliyor. İnşallah Karabük'ümüze ve ülkemize güzel eserler, değerli bilgiler kazandırırız." diye konuştu.

Öğrencilerin antik kentte staj yapmasını çok istediklerini ve buna açık olduklarını vurgulayan Çelikbaş, "Her yıl onlarca öğrencimizin staj yapmasını Hadrianopolis'te sağlıyoruz. Aslında bizim yapmak istediğimiz öğrencilerimizin mesleği arazide, sahada öğrenmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.