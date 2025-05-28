Hakkari'de Hayat Boyu Öğrenme Sergisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hakkari'de Hayat Boyu Öğrenme Sergisi

28.05.2025 17:02
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Hakkari'de '2025 Aile Yılı' temalı yılsonu sergisi açıldı, 21 bin 55 kişiye eğitim verildi.

Hakkari'de yılsonu sergisi

HAKKARİ - Hakkari Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında "2025 Aile Yılı" temasıyla hazırlanan ve kursiyerlerin yıl boyunca emek vererek hazırladığı çalışmalarının yer aldığı yılsonu sergisi düzenlendi.

350 yıllık tarihi Meydan Medresesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın yıl sonu sergisinin açılışı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Miniklerin gösterisi ve halk oyunlarının ardından konuşan Vali Ali Çelik, bugün burada sadece el emeği ürünleri değil aynı zamanda emek, sabır, dayanışma ve üretim kültürünü de sergilediklerini söyledi. Vali Çelik, "Aile Yılı kapsamında hazırlanan bu sergi, toplumun en küçük birimi olan ailenin; eğitim, kültür ve üretimde ne kadar etkili olduğunu bizlere gösteriyor. Emeği geçen tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Üretimin bir parçası olmak, asıl gayemiz olmalı" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise 21 bin 55 kişiye farklı branşlarda eğitim verildiğini belirterek, "Hakkari'de, 2024-2025 eğitim öğretim yılında, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı 5 halk eğitimi merkezinde bin 173 kursta 502 usta öğretici eşliğinde toplam 21 bin 55 vatandaşa farklı branşlarda eğitimler verildi" ifadelerini kullandı.

Vali Ali Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ulusoy, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, okul müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda davetlinin katıldığı sergide; resim, el sanatları, giyim, dekoratif ürünler ve geleneksel motiflerle süslenmiş birçok eser yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Hakkari'de Hayat Boyu Öğrenme Sergisi - Son Dakika

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