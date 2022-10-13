"Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı mezarı başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı mezarı başında anıldı

13.10.2022 13:38

"Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 49'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anıldı.

"Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 49'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anıldı.

Bodrum Belediyesince organize edilen anma etkinliği, Kabaağaçlı'nın mezarının bulunduğu Gümbet Mahallesi Gönül Tepesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Halikarnas Balıkçısı'nın torunu Sibel Kabaağaçlı'nın yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile öğretmenler, öğrenciler, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Bodrum'a 1926 yılında sürgün edilen Kabaağaçlı'nın yaşamından kesitler anlatıldı.

Etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Bodrumla özdeşleştiğini söyledi.

Herkesi bir araya getirecek çok önemli işler yaptığına işaret eden Bayar, Kabağaçlı'nın Bodrum'un tanıtılmasında çok büyük emeğinin olduğunu ifade etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Kabaağaçlı'yı ölümünün 49'uncu yılında rahmet ve özlemle andıklarını belirterek, herkese Kabaağaçlı'nın kitaplarını okuması tavsiyesinde bulundu.

Halikarnas Balıkçısı'nın torunu Sibel Kabaağaçlı ise dedesini her yıl anma etkinlikleriyle unutturmadıkları için etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Kabaağaçlı'nın mezarına çelenk bırakıldı, dualar edildi.

İlçedeki özel bir okuldan bir öğrenci ve öğretmenin Kabaağaçlı'nın Bodrum'a sürgün edilmesini ve hayatını anlattığı sunumda torunu ve Bodrum Belediye Başkanı başta olmak üzere katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Etkinlikte ayrıca Kabaağaçlı'nın "Mavi Sürgün" kitabı hediye edildi, aşure ikramı yapıldı.

Kabaağaçlı'yı anma etkinlikleri ilçede gün boyu devam edecek.

YORUMLAR
500
'HALİKARNAS BALIKÇISI' MEZARI BAŞINDA ANILDI 'HALİKARNAS BALIKÇISI' MEZARI BAŞINDA ANILDI
Kaynak: AA

Cevat Şakir Kabaağaçlı, Halikarnas Balıkçısı, Ressam, Bodrum, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Halikarnas Balıkçısı' Cevat Şakir Kabaağaçlı mezarı başında anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:52 Katar Emiri Al Sani, Türkiye'ye geliyor! İki ülke arasında birçok anlaşma imzalanması bekleniyor
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:38 Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı
15:41 ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
14:58 Ataşehir'de 26 yaşındaki doktorun ölümüne neden olan sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 17:12:13. #1.12#
SON DAKİKA: "Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement