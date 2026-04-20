Halil Burak'ın Başarılı İletişim Süreci - Son Dakika
Halil Burak'ın Başarılı İletişim Süreci

20.04.2026 11:23
İşitme engelli ebeveynlerin çocuğu Halil Burak, eğitimle sosyal hayata uyum sağladı.

İşitme engelli ebeveynlerin işiten çocuğu (CODA) olarak dünyaya gelen 6 yaşındaki Halil Burak Zengin, aldığı eğitimle konuşma becerisi kazanarak sosyal hayata uyum sağladı.

İşitme engelli anne ve babanın çocuğu olarak 2020'de doğan Halil Burak, aile içinde işaret dili ağırlıklı iletişim nedeniyle sözlü dil gelişiminde gecikme yaşadı.

Oğlunun kendilerini model alarak sözlü iletişim kurmadığını fark eden anne Süreyya Vildan Bozkurt, onu Büyükşehir Belediyesince yürütülen "Çocuğuma Göz Kulak Olur Musun" projesi kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi'nde faaliyet gösteren Coda-Coba Çocuk Eğitim Merkezi'ne götürdü.

Merkezde yaklaşık 1,5 yıl eğitim alan Halil Burak, konuşma becerisini geliştirmenin yanı sıra sosyal iletişimde de önemli ilerleme kaydetti.

Eğitim sürecinin ardından konuşmaya başlayan Halil Burak, günlük yaşamda ailesiyle iletişim kurulmasına da destek olmaya başladı.

Anne Süreyya Vildan Bozkurt, işaret diliyle AA muhabirine, oğlunun gelişiminden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

İletişimde yaşadıkları zorluklara dikkati çeken Bozkurt, "Çocuğumun sağlıklı ve konuşabiliyor olması benim için çok önemli. Sosyal hayatta iletişim kurarken zorlanıyoruz. Bu nedenle onun bize yardımcı olabileceğini bilmek bizi çok mutlu etti. Eğitim süreci bizim için büyük bir fırsat oldu." dedi.

Oğlunun eğitimin ilk dönemlerinde zorlandığını ifade eden Bozkurt, "Daha önce kendini ifade edemediği için sinirlenip ağlıyordu. Şimdi ise kendini anlatabiliyor, bize yardımcı oluyor ve çevresine merakla yaklaşıyor." diye konuştu.

Halil Burak ise merkezde arkadaşlarıyla vakit geçirmekten mutlu olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımla oyun oynuyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Çok eğleniyorum." ifadesini kullandı.

"İlk geldiğinde neredeyse hiç konuşamıyordu"

Coda-Coba Çocuk Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu Beyza Coşkun, Halil Burak'ın gelişiminin olumlu yönde ilerlediğini ifade etti.

Halil Burak'ın akranlarıyla iyi vakit geçirdiğini belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"İlk geldiğinde neredeyse hiç konuşamıyordu. Kelimeleri doğru telaffuz edemiyor, harfleri doğru çıkaramıyordu. Geldiğimiz noktada kendi akran seviyesinin gerektirdiği şekilde konuşuyor. Sosyal anlamda çok gelişti."

Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Yılmaz Kayalı da merkezin 2024'te faaliyete başladığını belirterek "Başlangıçta 32 öğrencimiz vardı, şu anda 26 öğrenciyle hizmet veriyoruz." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Halil Burak'ın Başarılı İletişim Süreci - Son Dakika

