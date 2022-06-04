Halk Eğitim Merkezi korosu, verdikleri konserle kulakların pasını sildi - Son Dakika
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Halk Eğitim Merkezi korosu, verdikleri konserle kulakların pasını sildi

04.06.2022 10:15

Halk Eğitim Merkezi korosu, verdikleri konserle kulakların pasını sildi Elazığ'da 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi korosu tarafından kürsübaşı konseri verildi.

Halk Eğitim Merkezi korosu, verdikleri konserle kulakların pasını sildi

ELAZIĞ - Elazığ'da 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi korosu tarafından kürsübaşı konseri verildi.

1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla Elazığ Kültürpak Amfi Tiyatro alanında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kürsübaşı konseri verildi. Konsere Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Bahşi, Elazığ Halk Eğitim Müdürü Kenan Tabar, STK temsilcileri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı katıldı. Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ile kursiyerlerinden oluşan koro, hazırladıkları Türk halk müziği parçalarını seslendirdi. Halk oyunları yarışmasında birinci olan Halk Eğitim Merkezinin oluşturduğu halk oyunları ekibi çaydaçıra oynayarak konsere katılan izleyicileri mest etti. Düzenlenen konsere vatandaşlar alkışlarıyla eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Elazığ'daki bütün vatandaşları Halk Eğitim kurslarına beklediğini aktaran Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kanan Tabar, "2021-2022 eğitim yılının sonlarına yaklaştık, Bakanlığımız haziran ayının ilk haftasını 1-7 Haziran tarihleri arasını Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak tüm Türkiye'de kutlanılmasını bizden talep etmişti. Biz de bu yıl Elazığ'da birincisini düzenlediğimiz Hayat Boyu Öğrenme şenliklerinin ikinci günündeyiz. Dün Elazığ Kültür Park'ta karma sergimizi açtık ve spor şenliğimiz düzenledik. Halk oyunları şenliğimizi düzenledik. Bugün burada Elazığ kürsübaşı konserini vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Yarın Türk halk müziği konserimizde devam edecek. Bu vesile ile ben bütün vatandaşlarımızı Elazığ'da Halk Eğitim kurslarına katılmaya davet ediyorum. Spordan sanata, müzikten bilişime, el sanatlarından giyime, tarımdan elektrik teknolojisine kadar tüm alanlarda kurslarımız var. Ben gençlerimizi, yetişkinlerimizi, çalışanlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı Elazığ'daki Halk Eğitim kurslarına bekliyorum" dedi.

Halk Eğitim Merkezi korosu, verdikleri konserle kulakların pasını sildi
Halk Eğitim Merkezi korosu, verdikleri konserle kulakların pasını sildi
Halk Eğitim Merkezi korosu, verdikleri konserle kulakların pasını sildi
Halk Eğitim Merkezi korosu, verdikleri konserle kulakların pasını sildi
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Kaynak: İHA

Elazığ, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Halk Eğitim Merkezi korosu, verdikleri konserle kulakların pasını sildi - Son Dakika

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