Halk Ozanı, jandarma için besteleyip söyledi - Son Dakika
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Halk Ozanı, jandarma için besteleyip söyledi

14.06.2022 14:47

Halk Ozanı, jandarma için besteleyip söylediSİVAS Sivaslı Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Ozanı Saddam Yasef mahlaslı Adem Özbudak, Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 183. Yıl dönümü dolayısı ile besteleyip söylediği türküyü Jandarma teşkilatına hediye etti.

Halk Ozanı, jandarma için besteleyip söyledi

SİVAS Sivaslı Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Ozanı Saddam Yasef mahlaslı Adem Özbudak, Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 183. Yıl dönümü dolayısı ile besteleyip söylediği türküyü Jandarma teşkilatına hediye etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı listesinde yer alan Türkiye'nin en genç Halk Ozanı Adem Özbudak, Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 183. Yıl dönümü dolayısıyla bir günde doğaçlama olarak yazdığı şiiri sazı ile türküye dönüştürdü. Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ikamet eden halk ozanı, daha önce ilçede çekilen jandarma görüntüleri ile türküsünü birleştirince ortaya güzel bir klip çıktı. Özbudak klibi jandarma teşkilatına hediye etti.

Adem Özbudak, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. Yıl dönümü dolayısı ile böyle bir klip hazırladığını belirtip, "Jandarma teşkilatımızın kuruluşunun 183. Yıl dönümü münasebetiyle bir eser yazmıştım. Emeği geçenlerden Allah razı olsun güzel bir kliple taçlandırıldı. Benim elimdeki imkanlarla yüreğimden geçen duyguları türkü olarak yazıp seslendirmek istedim. Güzel bir kliple birlikte Jandarma teşkilatına armağanımız oldu. İnşallah daha güzel daha profesyonel bir çekimlerle de Jandarma teşkilatımızın sabit bir marşı haline gelir. Rabbim vatanımızı birliğimizi daim eylesin. Bütün Jandarma ve emniyet mensuplarımızın gücüne güç katsın ve vatanımızı milletimizi korusun.

Halk Ozanı, jandarma için besteleyip söyledi
Halk Ozanı, jandarma için besteleyip söyledi
Halk Ozanı, jandarma için besteleyip söyledi
Halk Ozanı, jandarma için besteleyip söyledi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Türkiye, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Halk Ozanı, jandarma için besteleyip söyledi - Son Dakika

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