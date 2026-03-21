Halk Şairi Neşet İçöz'ün Duygusal Yolculuğu

21.03.2026 11:12
Neşet İçöz, hayatını şiir ve türkülerle anlatan halk şairidir; 5 binden fazla şiir yazdı.

Yozgat'ta 1973 yılında bozlak ustası Muharrem Ertaş ile tanışmasının ardından bağlama çalmaya başlayan halk şairi Neşet İçöz, 53 yıldır elinden düşürmediği sazıyla hayat hikayesini türkülere dönüştürüyor.

Yozgat'ın Osmanpaşa köyünde 1953 yılında dünyaya gelen İçöz, küçük yaşta annesini kaybetti, zorlu bir çocukluk geçirdi. Eğitim hayatını yarıda bırakarak çalışma hayatına atılan İçöz, ilerleyen yıllarda eğitimini dışarıdan tamamladı.

15 yaşında şiir yazmaya başlayan İçöz, 1973 yılında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çalıştığı yedek parça dükkanında "bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'ın babası olan bozlak ustası Muharrem Ertaş ile tanıştı.

Ustadan ders almak istediğinde "Ben, Neşet'e bile öğretmedim. Hevesin varsa bir saz al, kendin öğrenirsin" yanıtını alan İçöz, bu sözün ardından bağlama edinerek kendi çabasıyla çalmayı öğrendi.

Neşet İçöz, askerlik sonrası hizmetli olarak görev yaptığı okullarda çalışmayı sürdürürken sanatla bağını koparmadı. 1999 yılında emekli olan İçöz, şiir yazmayı ve bağlama çalmayı sürdürdü.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2010 yılında "halk şairi" ünvanı verilen İçöz, 5 binden fazla şiir yazdı. Bilecik'e 2018 yılında yerleşen İçöz, hayat hikayesini yansıttığı bazı şiirlerini türkülere dönüştürdü.

Duygularını bağlamayla seslendiriyor

İçöz, AA muhabirine, geçmişte yaşadıklarının hayatına yön verdiğini söyledi.

Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'ın kendisine verdiği ilhamla bağlama satın aldığını ve kendi kendine çalmayı öğrendiğini aktaran İçöz, "Yazdığım şiirleri bağlamayla dillendirmeye başladım. Bütün derdimi, sevincimi bağlamayla söylüyorum. Bana adeta dert ortağı oluyor." dedi.

İçöz, çocukken radyodan yayımlanan türküleri dinleyip, ozanların türkülerini ezberlediğini kaydetti.

Zamanla şiir yazmaya başladığını anlatan İçöz, şöyle konuştu:

"Hayatımdaki acıları şiirlerime yansıtıyorum. Şiirlerimde geçmişime, aileme ve yaşadığım hayata yer veriyorum. Küçük yaşta annemi kaybettiğim için şiirlerim çoğu zaman o duygulara kayıyor. 1968'den bu yana 5 binden fazla şiir kaleme aldım. Daha önce yayımladığım bir kitapta yaklaşık 2 bin şiirim yer alıyor. Eserlerimin hepsini bir kitapta toplamayı hedefliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 'halk şairi' ünvanlı kimliğim var. Bununla gurur duyuyorum."

İçöz, 8 aylık oğlunu ve 25 yaşındaki kızını kaybettiğini belirterek, hayatında büyük acıları, duygularını şiir ve türkülere yansıttığını dile getirdi.

Kaynak: AA

