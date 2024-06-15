Haluk Levent Amasya'da tribünde konser verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Haluk Levent Amasya'da tribünde konser verdi

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Amasya'da stadyumda sahnenin ses sistemi çalışmadığı için tribüne çıkarak hayranlarına şarkılarını seslendirdi. Konseri Amasya Valisi, CHP Amasya Milletvekili ve Amasya Belediye Başkanı da izledi.

15.06.2024 01:19
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Haluk Levent'ten Amasya'da tribünde konser

AMASYA - Ünlü sanatçı Haluk Levent konser için geldiği Amasya'da stadyumda sahnenin ses sistemi yağmur nedeniyle çalıştırılamayınca tribüne çıkıp okuduğu şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

Amasya 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki konsere saatler kala yağan yağmur nedeniyle 12 Haziran Stadyumu'na kurulan sahnenin ses sistemi çalıştırılamadı. Yağışın sona ermesinin ardından konser alanına gelen Haluk Levent, önce tribünlere çıkıp hayranlarının arasında şarkılarını seslendirmeye başladı. Sonrasında yeşil sahanın kıyısına inerek sevilen şarkılarını solo olarak seslendirmeyi sürdürdü. Genç bir müzisyeni kırmayıp birlikte şarkı okuyan Haluk Levent'e tribünden ayran da ikram edildi. Misket Eller Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt'un getirdiği ayranı içip teşekkür eden sanatçı, şehre büyük bir konser vermek için tekrar geleceğini söyledi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği konseri Amasya Valisi Yılmaz Doruk, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi de izledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Haluk Levent Amasya'da tribünde konser verdi - Son Dakika

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