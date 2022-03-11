Dolu yağışı sahildeki ilçeyi beyaza bürüdü - Son Dakika
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Dolu yağışı sahildeki ilçeyi beyaza bürüdü

11.03.2022 10:47

Hatay'da etkili olan dolu yağışı sonucu Akdeniz sahilindeki Dörtyol ilçesi beyaza büründü.

Hatay'da etkili olan dolu yağışı sonucu Akdeniz sahilindeki Dörtyol ilçesi beyaza büründü.

İlçede 2 gündür etkili olan sağanak sabah saatlerini yerini doluya bıraktı.

Aniden bastıran ve 20 dakika kadar yağan dolu ilçe genelinde etkili oldu.

Bu anı fırsata çeviren vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.

İlçe sakinlerinden Yunus Emre Tufan, AA muhabirine, aniden bastıran dolu nedeniyle ilçenin kar yağmış gibi beyaz örtünün altında kaldığını söyledi.

Dolu yağışı sahildeki ilçeyi beyaza bürüdü
Dolu yağışı sahildeki ilçeyi beyaza bürüdü
Dolu yağışı sahildeki ilçeyi beyaza bürüdü
Dolu yağışı sahildeki ilçeyi beyaza bürüdü
Dolu yağışı sahildeki ilçeyi beyaza bürüdü
Dolu yağışı sahildeki ilçeyi beyaza bürüdü
Dolu yağışı sahildeki ilçeyi beyaza bürüdü
Dolu yağışı sahildeki ilçeyi beyaza bürüdü

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Hisarcık, Dörtyol, Akdeniz, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Dolu yağışı sahildeki ilçeyi beyaza bürüdü - Son Dakika


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