Hatay'da tedavileri biten 22 kuş doğaya salındı, bu yıl 84 hayvan doğaya döndü - Son Dakika
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Hatay'da tedavileri biten 22 kuş doğaya salındı, bu yıl 84 hayvan doğaya döndü

Hatay\'da tedavileri biten 22 kuş doğaya salındı, bu yıl 84 hayvan doğaya döndü
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Hatay'da yaralı ve bitkin halde bulunan 21 leylek ile bir çeltikçinin tedavisi tamamlanarak Alahan Mahallesi'nde doğaya salındı. Merkez koordinatörü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, bu yıl rehabilitasyonu tamamlanan 84 yaban hayvanının doğaya bırakıldığını, iyileşemeyen 22 kuşun ise hayvanat bahçelerine gönderildiğini açıkladı.

Hatay'da yaralı ve bitkin halde bulunan 22 kuş, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince bulunduktan sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen 21 leylek ve bir çeltikçinin rehabilitasyon süreci tamamlandı.

Tedavileri tamamlanan kuşlar, Alahan Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikle doğaya salındı.

Merkezin koordinatörü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, gazetecilere, kuşların göç yorgunluğu, ateşli silahla yaralanma, paraziter ve enfeksiyöz hastalıklar gibi nedenlerle tedavi gördüğünü söyledi.

Altuğ, merkezde bu yıl rehabilitasyonu tamamlanan 84 yaban hayvanının doğaya bırakıldığını, eski yaşamına dönemeyecek durumdaki 22 kuşun ise hayvanat bahçelerine gönderildiğini belirtti.

Etkinliğe, Hatay DKMP Müdürü Nuri Akın, HMKÜ Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Dr. Öğretim Üyesi Halil Alakuş, HMKÜ Veteriner Fakültesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Alakuş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Kültür Sanat, Hatay, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'da tedavileri biten 22 kuş doğaya salındı, bu yıl 84 hayvan doğaya döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da tedavileri biten 22 kuş doğaya salındı, bu yıl 84 hayvan doğaya döndü - Son Dakika
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