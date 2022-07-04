İnşaat kazısında Roma dönemi villa kalıntısı ve taban mozaiği bulundu - Son Dakika
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İnşaat kazısında Roma dönemi villa kalıntısı ve taban mozaiği bulundu

04.07.2022 11:05

Hatay'ın Defne ilçesindeki bir inşaatın temel kazısında, Roma dönemine ait bir villanın duvar kalıntıları ve geometrik desenli taban mozaiği bulundu.

Hatay'ın Defne ilçesindeki bir inşaatın temel kazısında, Roma dönemine ait bir villanın duvar kalıntıları ve geometrik desenli taban mozaiği bulundu.

Sümerler Mahallesi'nde Aralık 2021'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 8 katlı bir binanın yerine yapılacak inşaatın temel kazısı esnasında tarihi bir yapıyla karşılaşıldı.

Durumun Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne bildirmesi üzerine alandaki çalışmalar durdurularak inceleme başlatıldı.

Arkeologlar tarafından alanda yapılan incelemede, kalıntıların Roma dönemine ait bir villanın duvarı olduğu ve tabanında da geometrik bezemeli taban mozaiğinin yer aldığı tespit edildi.

Koruma altına alınan inşaat alanında yaklaşık bir ay önce kurtarma kazıları başlatıldı.

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, AA muhabirine, Roma İmparatorluğu döneminde adı Antiochia olan kentte o döneme ait çok sayıda eserin izlerine rastlandığını söyledi.

Defne Belediyesi sponsorluğunda, temel kazısı sırasında rastlanılan kalıntıların bulunduğu alanda bir arkeolog, sanat tarihçisi ve 11 işçiyle kurtarma kazısının devam ettiğini belirten Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Roma dönemine ait bir villanın taban mozaikleri ve duvar kalıntıları ortaya çıkarıldı. Kalıntılardan ve küçük buluntulardan yola çıkarak buranın 2. ve 5. yüzyıla kadar yerleşim gördüğünü saptadık. Antiochia, Asi Nehri ile Habib-i Neccar Dağları arasında kalan geniş bir alanda yerleşim görmüş. Roma İmparatorluk çağında, Roma ve Konstantinopolis'ten sonra üçüncü büyük kenttir. Yayılım sahası çok geniş. Antiochia'nın Halep kapısından başlayan yolu Defne kapısına kadar ilerliyor ve yol boyunca da yerleşim görüyor. Burası da o döneme ait bir villa ve kalıntılarıdır."

Ersoy, kazı çalışmalarında, villa duvar kalıntılarının ve taban mozaiğinin bir kısmının zarar gördüğünü tespit ettiklerini söyledi.

Etrafta katlı binaların bulunması nedeniyle kurtarma kazısının genişleme imkanının olmadığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde tarihi kalıntıların bulunduğu alanın devam edip etmediğini tespit etmek için yandaki parselde bir sondaj açacağız ve koruma kuruluna konuyu sunacağız. Daha sonra eserlerin taşınıp taşınmayacağına karar verilecek."

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Kaynak: AA

Hatay, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İnşaat kazısında Roma dönemi villa kalıntısı ve taban mozaiği bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İnşaat kazısında Roma dönemi villa kalıntısı ve taban mozaiği bulundu - Son Dakika
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