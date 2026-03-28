Hatay Filarmoni Orkestrası Açılış Konserinde Büyüledi

Hatay Filarmoni Orkestrası, İskenderun ilçesinde düzenlenen açılış konserinde sahne aldı.

Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Atatürk Konser Salonu'ndaki konseri Hakan Şensoy yönetti.

Konserde solistler Berna Bilgin Başaran, Muhammed Yıldırır ve Deniz Orak sahne aldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nun da yer aldığı konserde koronun şefliğini Sezgin Suna üstlendi.

Konser, müzikseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Vali Mustafa Masatlı, konserde yaptığı konuşmada, sanatın birleştirici ve iyileştirici bir gücü olduğunu söyledi.

Konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Masatlı, bu tür etkinliklerin insanlara moral olduğunu kaydetti.