Hatay, Ana Vatana Katılışı’nın 87. yılını konser programıyla kutladı

Hatay'ın Ana Vatana Katılışı'nın 87. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konser programında, kentin kültürel zenginliği sahneye taşınırken vatandaşlar coşkulu anlar yaşadı.

Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Büyükşehir Antakya Kisecik Yerleşkesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Emin Kaymak, Vali Yardımcısı Aydın Göçer, Kırıkhan Kaymakamı Yusuf Cankatar, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında, Hatay'ın Ana Vatana Katılışı'nın 87. yıl dönümüne özel hazırlanan film gösterimi katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Hatay Maarif Halk Oyunları Topluluğu, Hatay Maarif Koro ve Orkestrası, Hatay Maarif Çocuk Korosu ile Hatay Medeniyetler Korosu sahne alarak izleyicilere unutulmaz bir gece sundu.

Etkinlikte sergilenen halk oyunları gösterileri ve seslendirilen eserler büyük beğeni toplarken, vatandaşlar Hatay'ın ana vatana katılışının 87. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Program sonunda Hatay'ın eğitim, kültür ve sanat hayatına katkı sunan isimlere protokol üyeleri tarafından çiçek takdim edildi.