Bazı mahalle sakinleri ve ziyaretçiler, gölü adeta "işgal eden" ve yeşile boyayan su sümbüllerinin arasında tahta sandallarla gezip balık avlıyor.

Adalar Mahallesi sınırında yer alan ve 1960'lı yıllarda kurutulan Amik Gölü'nün kaynağı olarak bilinen göl, manzarası, zengin florası ve faunasıyla dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

Kırıkhan, Hatay, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Su sümbülleri Hatay'daki Gölbaşı Gölü'nü yeşile boyadı - Son Dakika

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