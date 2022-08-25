Su sümbülleri Hatay'daki Gölbaşı Gölü'nü yeşile boyadı - Son Dakika
Üye Girişi

Su sümbülleri Hatay'daki Gölbaşı Gölü'nü yeşile boyadı

25.08.2022 10:52
Su sümbülleri Hatay'daki Gölbaşı Gölü'nü yeşile boyadı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü, yüzeye çıkan su sümbülleriyle adeta yeşile büründü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü, yüzeye çıkan su sümbülleriyle adeta yeşile büründü.

Adalar Mahallesi sınırında yer alan ve 1960'lı yıllarda kurutulan Amik Gölü'nün kaynağı olarak bilinen göl, manzarası, zengin florası ve faunasıyla dikkati çekiyor.

"Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen göl, özellikle yaz aylarında sayıları artan su sümbülleriyle farklı bir görünüme kavuşuyor.

Bazı mahalle sakinleri ve ziyaretçiler, gölü adeta "işgal eden" ve yeşile boyayan su sümbüllerinin arasında tahta sandallarla gezip balık avlıyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Kırıkhan, Hatay, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Su sümbülleri Hatay'daki Gölbaşı Gölü'nü yeşile boyadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:30 İmam hatip sözleri sonrası soruşturma başlatılan Gülşen'e Hatice'den destek: Tüm Araplara veriyor cevabını, ben açıklığa değil verdiği mesaja bakarım
10:29 İstanbul'da caddeler göle dönerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sağanak yağışla ilgili açıklama geldi: Koordineli çalışıyoruz
10:23 Ben Affleck ile evlenen Jennifer Lopez'in 3 gelinliği ortaya çıktı
10:11 NATO görevi yapan Türk F-16'ları, gerekli karşılığı vermesinin ardından bir kez daha Yunan savaş uçakları tarafından taciz edildi
09:58 Meteoroloji uzmanları, İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışın saat 15.00'e kadar devam edeceğini duyurdu
09:54 Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisinde arkadaşlarıyla beraber Demet Özdemir'in maskesini takarak poz verdi
09:47 Rusya, Ukrayna'nın Chaplyne kasabasındaki tren istasyonuna füzeyle saldırdı: 15 ölü, 50 yaralı
09:40 Kanarya, Kadıköy'de tur peşinde! İşte Fenerbahçe-Austria Wien maçının muhtemel 11'leri...
09:34 Nihat Doğan'ın İranlı eşinden ilk paylaşım: Sen benim bütünümsün
09:33 Motorine bir zam daha! Bu gece pompaya yansıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 10:53:14. #1.11#
SON DAKİKA: Su sümbülleri Hatay'daki Gölbaşı Gölü'nü yeşile boyadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement