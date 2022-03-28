Hataylı beşizlerin ikinci yaş günleri kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hataylı beşizlerin ikinci yaş günleri kutlandı

28.03.2022 15:51
Hataylı beşizlerin ikinci yaş günleri kutlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2 yıl önce Suudi Arabistan'dan Kovid-19 nedeniyle Hatay'a getirilen beşiz bebeklerin ikinci yaş günleri kutladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2 yıl önce Suudi Arabistan'dan Kovid-19 nedeniyle Hatay'a getirilen beşiz bebeklerin ikinci yaş günleri kutladı.

Hataylı Merve-Hüseyin Huyluoğlu çifti, iki yaşına giren çocukları Yusuf, Hamza, Muhammed, Selma ve Necla için Antakya'daki evlerinde doğum günü partisi düzenledi.

Huyluoğlu çifti, çocuklarıyla pastadaki mumları üfleyerek beşizlerinin ikinci yaşlarını kutladı.

Daha sonra çift, müzik eşliğinde çocuklarıyla oynadı.

Suudi Arabistan'a 18 yıl önce çalışmak için giden ve bir turizm acentesinde görevli olan Hüseyin Huyluoğlu ve eşi Merve Özer Huyluoğlu, bir kızları ve iki yıl önce mart ayında dünyaya gelen 3'ü erkek 2'si kız beşiz çocuklarıyla Kovid-19 salgını nedeniyle büyük sıkıntılar yaşamış, beşiz bebeklerinin kimliklerini çıkartamadıkları için ülkede zor günler geçirmişti. Ailenin talebi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimleriyle Huyluoğlu ailesi, beşiz bebekleri ile birlikte Türkiye'ye getirilmişti.

Hataylı beşizlerin ikinci yaş günleri kutlandı

YORUMLAR
500
Hatay'da apartman bacasında çıkan yangın söndürüldü Hatay'da apartman bacasında çıkan yangın söndürüldü

Doğum Günü Partisi, Suudi Arabistan, Antakya, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hataylı beşizlerin ikinci yaş günleri kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
17:07 Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı
17:06 Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Sağ bacağı kesilen Mahra hayatını kaybetti
16:53 Adam, alacak verecek meselesi yüzünden karısının gözü önünde öldürüldü
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:40 Orta Doğu'dan gelen savaşçılar Ukrayna'ya ulaştı! Kamyonetlerin üzerinde yazılan "Z" harfi dikkat çekti
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
15:40 6 parti lideri, yol haritasını belirledi! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:17:16. #1.13#
SON DAKİKA: Hataylı beşizlerin ikinci yaş günleri kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement