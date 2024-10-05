Havize Öğretmen, Kırsal Anaokulunu Cennete Dönüştürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Havize Öğretmen, Kırsal Anaokulunu Cennete Dönüştürdü

Havize Öğretmen, Kırsal Anaokulunu Cennete Dönüştürdü

Gaziantep'te müdür olarak atanan Havize Yatkın, kırsaldaki anaokulunu yenileyerek sevilir hale getirdi.

05.10.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 17 yıllık öğretmen Havize Yatkın, geçen yıl müdür olarak atandığı kırsaldaki anaokulunda yaptığı çalışmalarda hem öğrencilerin hem de mahallelinin sevgisini kazandı.

Havize Yatkın, 5 yıl meslek lisesinde çocuk gelişimi öğretmenliği yaptıktan sonra çocuğuna bakıcı sıkıntısı çekti ve yan dal olarak okul öncesi öğretmenliği eğitimini tamamladı. 10 yıl anaokullarında görev aldıktan sonra 2 yıl bir okulda müdür yardımcılığı yapan Yatkın, geçen yıl sınava girerek müdürlüğe hak kazandı.

Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Osmanlı Mahallesi'ndeki Ayşe-Mehmet Maşa Anaokulu'na müdür olarak atanan Yatkın, okulu öğrenciler için daha cazip hale getirmek için tadilata başladı.

Bulduğu sponsorlar ve kendi yaptığı el işleriyle okulu yenileyen Yatkın, okulun içini ve bahçe duvarlarını rengarenk süsledi. Yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirebilmek için yaz aylarında dahi okulda zaman geçiren Havize öğretmen, renklendirmenin yanı sıra okula gösteriler için sahne kurdu, çocukların daha iyi eğitim imkanına kavuşması için eğitim metaryalleriyle donatarak okulu kolej havasına büründürdü.

Velilerle birlikte okulun duvarlarına çocukların ilgisini çekecek hayvan ve çiçek figürleri çizen Havize öğretmen, atık malzemeleri de süs eşyasına çevirerek, çocukların erken yaşta geri dönüşümün önemi hakkında bilinçlenmesini hedefliyor.

Öğrenci sayısı arttı

Geçen yıl 80 civarı öğrencinin eğitim öğretim gördüğü mahallede, ev ziyaretleri yapan Havize öğretmen, bu sene okuldaki öğrenci sayısını 105'e ulaştırdı.

Mahallenin kırsalda olması nedeniyle anneler çok fazla sosyalleşme imkanı bulamadığı için onlarla çeşitli etkinlikler düzenleyen Yakın, çocukların eğitim kalitesini artırabilmek için eğitime velileri de dahil etti.

Havize Yatkın, AA muhabirine, bu okulda ilk müdürlük deneyimini yaşadığını ifade ederek, "Buraya ilk geldiğimde tamamen sıvasız evlerin arasında duvarları boş bir okul vardı. Kendimden bir şeyler katmak istedim, biraz renkli bir insanım. Okulun her tarafına dokundum, yeri geldi temizlik yaptım, hiç yadırgamadım." diye konuştu.

"Atandığımdan beri müdür koltuğuna hiç oturmadım"

Atandığı okulun kırsalda olmasına çok sevindiğini çünkü buradaki insanların şehre göre daha samimi ve candan olduklarını belirten Yatkın, şunları aktardı:

"Yeri geldi ben onların evine misafir oldum, beraber yemek yaptık, yeri geldi birlikte okulu temizledik. Atandığımdan beri müdür koltuğuna hiç oturmadım. Okulun her bölgesi elimden geçti, boya yapmadığım tek bir yeri kalmadı. Tek tek dolaplara kadar temizledim. Veliler de bundan memnun. Beni çok seviyorlar ben de onları aynı şekilde çok seviyorum. Ömrüm boyunca bu köyde kalabilirim. İyi ki devlet beni buraya atamış. İyi ki buradaki insanlardan biri oldum."

Okulu çocukların sevdiği yuvaya dönüştüren Yetkin, "Çocuklar televizyonda izledikleri masal kahramanlarını görünce severek gelmeye başladılar. Çocuklarla okulun bahçesine ağaçlar, fideler dikip sebzeler yetiştirdik. Zaman zaman velileri de kattık işe. Sadece velilere yönelik etkinlikler de yapıyoruz. Mesela haftanın bir günü örgü etkinliği yapıyoruz. Veli de çocuklar da mutlu geliyorlar. Ekibim de çok iyi, bu nedenle çok şanslı olduğumu hissediyorum. Bendeki şevki ve aşkı gördükleri için hepsinin okula ve bana olan bağımlılığı çok mutlu ediyor beni." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız okula koşa koşa geliyor"

Mahalle sakini Hatice Nahırcı, çocuğunun okula severek gittiğini belirterek, "Müdüre hanım sayesinde okulun her tarafı süslü. Müdürümüzle birlikte ekmek yapıyoruz, dolma yapıyoruz, soframıza oturuyor. Bizden biri gibi." dedi.

Hatice Çağlayan, çocukların daha önce okula gelmek istemediğini anlatarak, "Müdüre hanımı ve okulu görünce hayran kaldık. Çocuklarımız okula koşa koşa geliyor. Müdürümüz çocuklarla yakından ilgileniyor. Okulu, öğretmenlerimizi, müdüremizi çok seviyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakini ve okulda görevli olan Nejla Güçük de okulun bir yılda çok değiştiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Müdüre hanım sadece okula dokunmadı köylüye, köye dokundu. Yeri geldi bizle birlikte ekmek yaptı, temizlik yaptı. Okulumuzun her yerinde izi var. Hiç müdüre gibi gelmedi bizden biri gibi. Çok cana yakın, okulumuzun her yeriyle ayrı ayrı ilgilendi. Okulumuza yapılan yeniliklerle yakından ilgilendi. Velilere etkinlikler düzenledi. Köyümüzde sosyal tesisimiz yok ama müdüre hanım sayesinde el işi öğrendik."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, gaziantep, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Havize Öğretmen, Kırsal Anaokulunu Cennete Dönüştürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:49 Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
15:23 “Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı“ dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü
15:12 Bursa halkına sorduk: ’’Babalar neden sevgisini göstermez’’ Bursa halkına sorduk: ''Babalar neden sevgisini göstermez?''
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:50 Suriye’den Türkiye’ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
14:47 Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı
14:37 Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 12:14:10. #1.12#
SON DAKİKA: Havize Öğretmen, Kırsal Anaokulunu Cennete Dönüştürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement