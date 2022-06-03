Hayallerini hikayeye dönüştüren ilkokul öğrencileri, akranlarının ufkunu açıyor - Son Dakika
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Hayallerini hikayeye dönüştüren ilkokul öğrencileri, akranlarının ufkunu açıyor

03.06.2022 13:07
Hayallerini hikayeye dönüştüren ilkokul öğrencileri, akranlarının ufkunu açıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 21 ilkokul öğrencisi, öğretmenlerinin desteğiyle kaleme aldıkları hikaye kitaplarını yaşıtlarına ulaştırıyor, onları da yazmaya teşvik etmek için deneyimlerini paylaşıyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 21 ilkokul öğrencisi, öğretmenlerinin desteğiyle kaleme aldıkları hikaye kitaplarını yaşıtlarına ulaştırıyor, onları da yazmaya teşvik etmek için deneyimlerini paylaşıyor.

Çaycuma Şehit Hasan Yağlı İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ali Hasırcı ile Zeynep Hasırcı, geçen yıl eylül ayında 3. ve 4. sınıf öğrencilerine kitap okumayı sevdirmek ve çocukların yazma becerilerini geliştirmek amacıyla "Kitabımı Okuyorum, Kitabımı Yazıyorum" projesini hayata geçirdi.

Öğrencilerine resim, serbest etkinlik ve Türkçe derslerinde yaratıcı yazma becerileri üzerine uygulamalar yaptıran öğretmen çift, daha sonra çocuklara 6 parçalı hikaye yazma tekniğini öğretti.

Öğrencilerin hikayelerini yazmaya başlamasının ardından öğretmenler Emine Avcı ve Yıldız Sepetçigil'in desteğiyle hikayelerin dil denetimi yapıldı, resimler dijital ortama aktarılarak kitap şeklinde düzenlendi.

Projenin başlangıcından bu yana birbirinden farklı hikayeleri 22 kitap haline getiren öğrenciler, ilçe merkezi ve beldelerdeki ilkokullarda düzenlenen imza etkinlikleriyle hem yaşıtlarına kitaplarını ulaştırıyor hem de onları yazmaya teşvik ediyor.

"Bu tür etkinlikler öz güveni artırıyor"

Ali Hasırcı, AA muhabirine, projeyle çocuklara kitap yazabilme cesareti kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Okul bahçelerinde açılan stantlarda çocukların seçtikleri kitabı yaşıtlarına imzalattığını dile getiren Hasırcı, "Bu bizim için çok güzel çünkü burada çocuktan çocuğa geçen bir duygu söz konusu. Hem yazanın öz güveni artıyor, kendini değerli hissediyor hem de o kitabı alıp imzalatan çocukta kitap yazabileceği düşüncesi oluşuyor. Temel amacımız buydu. Bunu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Hasırcı, basılmayı bekleyen 20'ye yakın kitap olduğunu belirterek, "Çocukların sosyal yönü desteklenmediği zaman çocuktaki öz güven yeterince gelişmemiş olur. Bu tür etkinlikler çocuklardaki öz güveni artırıyor. Çocukların birbirleriyle etkileşim kurmaları bizim için çok değerli." dedi.

"Sınıflarda saklı kalan çocuklarımızı ortaya çıkarmış olduk"

Zeynep Hasırcı da çocukların büyük bir hevesle hikayelerini yazdıklarına dikkati çekerek, "Çocukların düşüncelerini, hayallerini ortaya çıkaralım, çocukların bakış açısıyla yeni kitaplar hazırlayalım istedik. Çocuklar için çok kıymetli bir proje oldu çünkü onların hayal dünyaları, hayata bakış açıları çok farklı. Sınıflarda saklı kalan çocuklarımızı ortaya çıkarmış olduk. Çocukların diğer çocuklarla buluşması, onların aralarındaki iletişim, kendilerini ifade etmeleri, kitaplarını anlatmalarını sosyal kazanım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Ecem Makaracı, "Ecem Öğretmen" isimli hikayeyi öğretmen olma hayaliyle yazdığını, ailesinin ve çevresinin kitabı çok beğendiğini söyledi.

Ada Deniz Akça da kitabını alıp incelediği arkadaşıyla gurur duyduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

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