Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı
09.06.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de, hayat boyu öğrenme haftası kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Kursiyerlerin eserleri sergilendi.

Nevşehir'de, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, kent merkezi ve ilçelerdeki halk eğitim merkezlerinde düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi.

Serginin açılış kurdelesi Vali Hüseyin Kök ve bazı protokol üyelerince kesildi.

Vali Kök ve diğer katılımcılar, çinicilik, seramik, ebru, halı dokuma gibi kurslarda ortaya çıkarılan ürünleri inceleyip kursiyerlerden bilgi aldı.

Etkinlikte konuşan Kök, değişimin hızlandığı ve bilginin sürekli yenilendiği günümüzde öğrenmenin hayatın tüm evrelerine yayılan kesintisiz bir süreç haline geldiğini ifade etti.

Kök, bireylerin kendilerini geliştirmeleri, yeni beceriler kazanmaları ve topluma daha güçlü katkı sunabilmeleri için hayat boyu öğrenmenin önemli bir gereklilik olduğunu belirtti.

Nevşehir'de eğitim alanındaki çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Kök, kurumlar arası işbirliğiyle yürütülen faaliyetlerin artarak sürmesini temenni etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Nevşehir, Eğitim, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti Şanlıurfa'da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü
Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Süper Lig devinden Onuachu sürprizi Süper Lig devinden Onuachu sürprizi

14:38
Kılıçdaroğlu’na destek artıyor Salondaki kalabalık dikkat çekti
Kılıçdaroğlu'na destek artıyor! Salondaki kalabalık dikkat çekti
14:38
Can Uzun’dan resital Savunmacıları felç etti
Can Uzun'dan resital! Savunmacıları felç etti
14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: Her şeyi sizin için yapıyorum
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: Her şeyi sizin için yapıyorum
14:21
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF’ye gidiyor
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF'ye gidiyor
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 14:45:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.