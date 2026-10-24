Haymana'da bastonuyla okula gelen yaşlı kadın Gazze yardımına birikimini bıraktı

Gazze için yardım kampanyası yapıldığını duyan yaşlı kadın, bastonu ile gelerek biriktirdiklerini bırakıp geri döndü.

Haymana Mahmut Hilmi Doğan Ortaokulu'nda Gazze Yararına yardım kampanyası düzenlendi. Tüm öğretmen ve öğrencilerin gayretleri ile gerçekleştirilen yardım kampanyasında ilginç anlar yaşandı. Gazze yararına yardım kampanyası yapıldığını duyan yaşlı bir kadın zorlanarak yürüyüp geldiği okulda bir poşet içerisinde biriktirdiği bir miktar parayı okul bahçesindeki nöbetçi öğretmene bırakarak okul bahçesinden ayrıldı.