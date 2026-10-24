Haymana'da bastonuyla okula gelen yaşlı kadın Gazze yardımına birikimini bıraktı

Haymana'da bastonuyla okula gelen yaşlı kadın Gazze yardımına birikimini bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haymana Mahmut Hilmi Doğan Ortaokulu'nda Gazze yararına düzenlenen yardım kampanyasını duyan yaşlı kadın, bastonuyla zorlanarak geldiği okulda biriktirdiği bir miktar parayı nöbetçi öğretmene bıraktı. Kadın, bir poşet içinde getirdiği parayı bırakıp okul bahçesinden ayrıldı.
Gazze için yardım kampanyası yapıldığını duyan yaşlı kadın, bastonu ile gelerek biriktirdiklerini bırakıp geri döndü.
Haymana Mahmut Hilmi Doğan Ortaokulu'nda Gazze Yararına yardım kampanyası düzenlendi. Tüm öğretmen ve öğrencilerin gayretleri ile gerçekleştirilen yardım kampanyasında ilginç anlar yaşandı. Gazze yararına yardım kampanyası yapıldığını duyan yaşlı bir kadın zorlanarak yürüyüp geldiği okulda bir poşet içerisinde biriktirdiği bir miktar parayı okul bahçesindeki nöbetçi öğretmene bırakarak okul bahçesinden ayrıldı.
Kaynak: İHA
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