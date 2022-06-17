Hayvansever çift düğünlerinde sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
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Hayvansever çift düğünlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

17.06.2022 13:17

Samsun'da dünyaevine giren veteriner sağlık teknikeri çift, düğünlerinde davetlilere nikah şekeri yerine mama dağıtarak sahipsiz hayvanları beslemelerini istedi.

Samsun'da dünyaevine giren veteriner sağlık teknikeri çift, düğünlerinde davetlilere nikah şekeri yerine mama dağıtarak sahipsiz hayvanları beslemelerini istedi.

Veteriner sağlık teknikeri olarak bir kurumda çalışan Aslıhan Atmaca ile özel sektörde çalışan Gökhan Atmaca, düğünlerinde sahipsiz hayvanları unutmadı.

Çift, düğünlerinde davetlilere nikah şekeri yerine, üzerinde kendi fotoğrafları ile sevimli kedi ve köpek fotoğraflarının yer aldığı, "Bu mutlu günümüzde bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Sevgi paylaştıkça çoğalır. Bizim için sokaktaki dostlarımızı besler misiniz?" yazan kartlarla 200 mama paketinde yaklaşık 20 kilogram mama dağıttı.

Gelin Aslıhan Atmaca, AA muhabirine, meslekleri gereği sahipsiz hayvanların karşılaştığı mağduriyetleri çok iyi bildiklerini, eşiyle farkındalık oluşturmak için düğünlerinde mama dağıtma kararı aldıklarını söyledi.

Sahipsiz hayvanlar için bir şeyler yapmak istediklerini ifade eden Atmaca, "Sahipsiz hayvanlarla çok ilgiliyim. Çünkü onların kimsesi yok. Bu özel günümüzde onları unutmak istemedik. Sahipsiz hayvanlara bu mamaları misafirlerimizin ulaştırmasını istiyoruz. Bu bizi çok mutlu eder." diye konuştu.

"Bekar arkadaşlarımızdan da aynı davranışları bekliyoruz"

Damat Gökhan Atmaca ise hayvanları sevdikleri ve korumak istediklerini dile getirerek, "Eşimle böyle bir farkındalık yaratmak istedik. Davetlilerimizden bu mamaları sahipsiz hayvanlara ulaştırmalarını istiyoruz. Bekar arkadaşlarımızdan da aynı davranışları bekliyoruz. Hayvanlarımız mutlu olsun." dedi.

Davetlilerden Gizem Pir ise çifte mutluluk dileyerek, duyarlılıklarından dolayı kutladı.

Pir, "Hepimiz bunu sonuna kadar destekliyoruz. İkisi de veteriner sağlık teknikeri, sahipsiz hayvanlarla çok ilgililer. Onlardan böyle bir şey yapacaklarını bekliyorduk. Hepimiz bu dünyanın bir varlığıyız. Canlılar olarak hep beraber bir arada yaşıyoruz. Birlikte saygıyla ve dostça yaşamak önemli." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hayvansever çift düğünlerinde sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

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