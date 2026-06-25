Hekimhan Çocuk Şenliği\'nde Fotoğraf Sergisi

Malatya Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklardan oluşan Hayaller Atölyesi Fotoğrafçılık Kursu öğrencileri, Hekimhan Çocuk Şenliği kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Fotoğrafçılık eğitimi alan çocuklar, şenlik süresince Hekimhan'ın tarihi ve kültürel değerlerini objektiflerine yansıttı. İlçenin geçmişine ışık tutan tarihi yapılar, doğal güzellikler ve kültürel miras unsurları çocukların bakış açısıyla fotoğraflanarak özel bir sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Büyük ilgi gören sergi, çocukların sanatsal gelişimlerine katkı sağlarken aynı zamanda Hekimhan'ın zengin kültürel mirasının tanıtılmasına da önemli bir katkı sundu. Ziyaretçiler, çocukların çektiği karelerde hem ilçenin güzelliklerini hem de genç fotoğrafçıların duygu ve hayal dünyalarını görme fırsatı buldu.

Hayaller Atölyesi öğrencilerinin hazırladığı bu anlamlı sergi, sanatın birleştirici gücünü ortaya koyarken, çocukların yeteneklerini sergilemelerine ve özgüven kazanmalarına da imkan sağladı. Hekimhan Çocuk Şenliği'nin en özel etkinliklerinden biri olarak değerlendirilen sergi, katılımcılardan tam not aldı. - MALATYA