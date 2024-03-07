Hem tuvallere işlendi, hem duygular canlandırıldı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde lise öğrencilerinin toplumsal sorunları ele alan eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi salonunda öğrencilerin ego, hırs ve öfke gibi bazı duyguların insanı dönüştürdüğü kişilikleri canlandırdığı anlar da büyük ilgi gördü.
Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Serpil Şirin ve öğrencileri, Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde "Duyuyorum, Görüyorum, Konuşuyorum" isimli sosyal ve toplumsal farkındalık konulu modern sanat sergisi açtı. 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin 40'dan fazla eserinin sergilendiği salonda, başta kadına şiddet olmak üzere toplumsal birçok konuya değinildi. Öğrenciler kadın haklarından sosyal yaşantıya, çevre kirliliğinden doğal afetlere, psikolojik ve ruhsal yaklaşımlardan güzellik algısına kadar birçok konuyu eserlerinde işledi. Aynı zamanda öğrenciler salonda, ego, hırs ve öfke gibi bazı duyguların insanı dönüştürdüğü kişilikleri de canlandırarak, mesaj verdi.
Sergiyi gezen Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Milli Eğitim Bakanlığının hedefleri doğrultusunda öğrencilerin kişiliklerini ve yeteneklerini ön plana çıkaran sanat faaliyetlerine önem verdiklerini belirterek, "Gençlerimiz duygularını, algılarını çok güzel şekilde anlatmışlar. Toplumsal olaylara vurgu yapmışlar. Gençlerimizin yaşadıkları veya yaşamadıkları soyut düşüncelerin somuta dönüştürülmesi açısından güzel tablolar gördük. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
"Hayatın gerçeğine değinmek istedik"
Serginin hem modern sanat hem de geri dönüşüm projesi olarak hazırlandığını kaydeden Görsel Sanatlar Öğretmeni Serpil Şirin, "Öğrenciler, önceden kullanılmış tuvallerin üzerine eserlerini yaptı. Toplumsal konular ele alındı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de yaklaşırken kadın hakları, hayvan hakları, özel bireylerin hakları, çevre kirliliği, deprem gibi bir sürü konu işlendi. Öğrencilerimle hem sorunlara hem de hayatın gerçeğine değinmek istedik" diye konuştu.
Son Dakika › Kültür Sanat › Hem tuvallere işlendi, hem duygular canlandırıldı - Son Dakika
Cumhuriyet kuşağının ilk heykel sanatçılarından Zühtü Müridoğlu'nun Cumhuriyet'in 50. yıl dönümü için tasarladığı ancak tamamlanamayan çalışması, QNB Finansbank'ın destekleriyle tamamlandı. Heykel bronz döküm olarak hazırlandı ve İstanbul Resim ve Heykel Müzesi önünde sergileniyor. Müridoğlu'nun eserinin tamamlanmasını sağlayan MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci, heykelin kaybolmuş bir eseri kamusal alana açtığını belirtti. QNB Finans Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ise kültür sanata destek olmaya devam ettiklerini ve bu eseri İstanbul'a kazandırdıklarını ifade etti.
Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Gürcistan'da Türkçe ve Gürcüce şarkıların seslendirildiği bir konser düzenlendi. Tiflis'te gerçekleşen konserde Türk ve Gürcü melodileri seslendirildi ve iki dilde şarkılar söylendi. Konser programı, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Kazım Kartal, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, Türk ve Gürcü iş adamları ve yüzlerce davetli tarafından izlendi. SAMİDA müzik grubunun verdiği konser, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle gerçekleştirildi.
Yönetmen Ali İlhan'ın üçleme bir proje olarak planladığı 'Emanet' filmi, Orhan Usta ve ailesinin geçmişi sırlarla dolu olan bir emaneti korumak için verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Filmin başrol oyuncusu Tuvana Türkay, filmdeki kadın karakterlerin güçlü ve emekçi olduğunu belirtirken, oyuncu Gürkan Öz ise filmi atmosferi ve çekimleriyle övgüyle değerlendirdi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Müftülüğünce düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, medeniyetimizin söz medeniyeti olduğunu ve güzel söz söylemenin önemine vurgu yaptı. Erbaş, şairlerin insanlara ışık tuttuğunu ve güzel ahlakı konu edindiklerini belirtti. Ayrıca, şiirin insanlara aksiyoner bir kişilik kazandıran muazzam bir sanat olduğunu ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?