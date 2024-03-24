Heykeltıraş Asaf Erdemli, ticari ürünlerin kadın üzerinden pazarlanmasını eleştirdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Heykeltıraş Asaf Erdemli, ticari ürünlerin kadın üzerinden pazarlanmasını eleştirdi

Heykeltıraş Asaf Erdemli, ticari ürünlerin kadın üzerinden pazarlanmasını eleştirdi

Heykeltıraş Asaf Erdemli, hurdalardan ürettiği eserlerle ticari ürünlerin kadın üzerinden reklam edilerek pazarlanmasını eleştirdi. Erdemli, Zirvede Bir Efsane sergisinde bu eleştiriyi sanat eserleriyle ifade etti.

24.03.2024 11:07
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Heykeltıraş Asaf Erdemli, ticari ürünlerin kadın üzerinden reklam edilerek pazarlanmasını, hurdalardan ürettiği eserlerle eleştirdi.

Sanatçı Erdemli, Kıymet Giray'ın küratörlüğünü yaptığı ve Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi'nde açılan "Zirvede Bir Efsane" sergisine ilişkin AA muhabirine, serginin yaklaşık iki buçuk yıllık bir hazırlık süreci olduğunu söyledi.

Erdemli, bu süreçte "kadının kıymeti" üzerine okumalar yaparken dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 70'inin kadınların tüketimi üzerine kurulu olduğunu fark ettiğini belirtti.

Daha sonra reklamları incelemeye başladığını anlatan Erdemli, gündelik reklam kuşaklarındaki reklamların yüzde 80'inin kadınlarla ilgili olduğunu gördüğünü aktardı.

Erkeklerle ilgili ürünlerin bile kadınlar üzerinden anlatıldığını ifade eden Erdemli, "Bir ürün için kadınların seveceği, ilgileneceği, kabul edeceği reklamlar yapıldığında, ilgili pazarın çok önemli bir bölümüne hitap edileceği düşünülüyor." dedi.

"Bazı objeler ve figürler geliştirdim"

Araştırmaları devam ederken çalışmasının da şekillendiğini dile getiren Erdemli, kendi alanında bir anlatım dili geliştirdiğini ve operada baş kadın rollerini oynayan anlamına gelen primadonnalar kullandığını bildirdi.

Erdemli, "Kadınların duygusal tarafı üzerinden ticaret döngüsünün devam etmesini sağlamak için yapılan reklamları izledim. Sonra da bunların içerisinden bazı objeleri çekip hikayeme gönderme yapacak bir şeyle bir şey anlatmak üzerine bazı objeler ve figürler geliştirdim. Çok süslü, takıp takıştırmış ve biraz da abartılı figürler, özellikle tüketime dem vuran primadonnalar üzerinden bir hikaye de kurdum." ifadelerini kullandı.

Büyük paletlerde kullanılan metal kayışlarla patchwork oluşturdu

Sadece televizyon değil bir çok kitle iletişim aracında kullanılan reklamlardan bazı figürleri çekip bir patchwork (yama) oluşturduğunu vurgulayan Erdemli, "Kadını esasen ürün haline getiren, paketleyen bir malzeme kullanmak fikri de çok doğru geldi bana." dedi.

Sergide görülen iç içe geçmiş örgüleri yaparken büyük paletlerin paketlenmesinde kullanılan metal kayışları kullandığı bilgisini veren Erdemli, tüketim toplumu, alışkanlıkları veya manipülasyonu üzerinden geliştirilen ürünleri veya müdahaleyi anlatmak için, yine bir paketleme malzemesi kullanmayı tercih ettiğini söyledi.

Sanatçı olarak fark ettiği şeyi sanat eserlerine çevirip bir sanat platformunda sergileme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu dile getiren Erdemli, şunları kaydetti:

"Kadının tüketimi üzerinden değil de aslında bunun sistemli olarak ona yaptırılıyor olmasıyla ilgili bir sergi bu. Benim fark ederek sergi kurma sebebim bu. Ürettiğiniz şeyin kadınların seveceği şekilde olması durumunu aslında eleştiren, bu ticari döngünün bütün dünyada olduğu gibi kadınlar üzerinden hareket ettiği gerçeği üzerinden bir sergi bu."

Erdemli, sergideki eserleri hurda malzemelerden yararlanarak ortaya çıkardığını belirterek, herkesi sergiyi gezmeye davet etti.

"Zirvede Bir Efsane" sergisi, 20 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Heykeltıraş Asaf Erdemli, ticari ürünlerin kadın üzerinden pazarlanmasını eleştirdi - Son Dakika

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