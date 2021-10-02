Heykeltraş Şevki Köse, "Görünmeyenler" sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu - Son Dakika

İzmir'de çalışmalarını sürdüren heykeltraş Şevki Köse, "Görünmeyenler" adlı kişisel sergisini açtı.

Köse, Alaçatı 4 Mevsim Sanat Etkinlikleri kapsamında bir otelde gerçekleştirilen sergide Antik Yunan bilgelerinin esin kaynağı olduğu "Görünmeyenler" sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Eserlerinde doğa ve insanı merkezine alan Köse, yontu tekniğiyle çalıştığı Solon, Alev, Llith, Medite, Liberya gibi ahşap ve taş eserlerini ilk kez sergiledi.

Sergiyle ilgili açıklamalarda bulunan Köse, Atinalı şair Solon'un "Görünmeyenleri görünenden çıkar" öğüdünün sanat anlayışı ile örtüştüğünü belirtti.

Antik Yunan bilgeleri ve öğütlerinin pek çok çalışmasına konu olduğunu işaret eden Köse, "Sergi, 'Görünmeyenler' ismiyle bütünleşti. Yüzlerce yıllık tecrübe, yaşanmışlık, doğanın bilgeliği var taşta, ağaçta, toprakta. Ağacın, taşın içinde var olana, onun derinine ulaşmak, gördüklerimi ifade etmek ve paylaşmak benim yolculuğum." ifadelerini kullandı.

Eda Aner'in küratörlüğünü üstlendiği sergi, 4 Ekim'de sona erecek.