Hisarcık Belediyesi\'nden Esire Kaplıcaları\'na yeni turizm yatırımları

Kütahya'nın Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, ilçenin önemli sağlık ve turizm merkezlerinden biri olan Esire Kaplıcaları'nın tarihi, termal suyunun özellikleri ve bölgede planlanan yatırımlarla ilgili kapsamlı açıklamalarda bulundu. Kaplıcanın adının yüzyıllar öncesine uzanan etkileyici bir hikayeye dayandığını belirten Demirtaş, Esire Kaplıcaları'nın hem tarihi mirası hem de doğal şifasıyla Hisarcık'ın en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Başkan Demirtaş, Esire Kaplıcaları'nın isminin halk arasında anlatılan bir rivayetten geldiğini ifade ederek, geçmişte Ergöz Kalesi'nde esir olarak tutulan ve dönemin en ağır hastalıklarından biri olan cüzzama yakalanan bir kişinin kaleden kaçmasının ardından sıcak su kaynağını keşfettiğini anlattı. Demirtaş, "Kaçan esir gündüzleri bağ ve bahçelerde saklanıyor, geceleri ise sıcak suyun bulunduğu bölgede vakit geçiriyor. Yaklaşık bir hafta sonra vücudundaki yaraların iyileştiğini fark ediyor. Özgürlüğüne kavuşma fırsatı olmasına rağmen kaleye geri dönerek aynı hastalıktan muzdarip arkadaşlarının da bu sudan faydalanmasını istiyor. Kale komutanının izniyle gruplar halinde sıcak suya getirilen diğer esirlerin de sağlıklarına kavuştuğu anlatılıyor. O günden sonra burası 'Esir Hamamı' olarak anılmaya başlanmış, zamanla halkın söyleyişiyle 'Esire' adını almıştır" dedi.

1990'lı yıllardan bu yana hizmet veriyor

Esire Kaplıcaları'nın modern anlamda gelişiminin 1993-1994 yıllarında başladığını belirten Demirtaş, o tarihten bu yana bölgede tesisleşmenin aralıksız sürdüğünü ifade etti. Mevcut hamamların ve Afak Kaplıcaları'nın uzun yıllardır vatandaşlara hizmet verdiğini söyleyen Demirtaş, belediye olarak hem mevcut tesisleri geliştirmek hem de bölgeyi daha modern bir termal turizm merkezine dönüştürmek için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

"Mineral zenginliğiyle bölgedeki en özel sulardan biri"

Kaplıca suyunun bilimsel analizlerle de değerinin ortaya konulduğunu belirten Başkan Demirtaş, İstanbul Su Ürünleri Üniversitesi tarafından yapılan incelemelerde Esire termal suyunun katyon ve anyon mineralleri bakımından oldukça zengin olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Başkan Mustafa Demirtaş, çevrede bulunan birçok kaplıcadan farklı olarak Esire suyunun tamamen doğal basıncıyla yeryüzüne çıktığını ve herhangi bir filtreleme ya da dış müdahale olmadan kullanılabildiğini ifade ederek, "Çevremizdeki kaplıcalar arasında katyon ve anyon bakımından en zengin sulardan biri. Aynı zamanda kendi doğal cazibesiyle kaynayıp hiçbir filtreleme işlemine ihtiyaç duyulmadan kullanılan tek termal su olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Cilt hastalıklarının tedavisinde tercih ediliyor

Esire Kaplıcaları'nın özellikle cilt rahatsızlıklarının tedavisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Mustafa Demirtaş, kaplıca suyunun uzun yıllardır birçok vatandaş tarafından şifa amacıyla tercih edildiğini söyledi. Kaplıca suyunun sivilce, kaşıntı, mantar, egzama ve sedef hastalığı gibi çeşitli deri rahatsızlıklarında olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Demirtaş, belirli sürelerle uygulanan kür programlarının ardından birçok kişinin sağlık sorunlarında iyileşme gözlemlediğini dile getirdi.

Yeni termal tesisler için çalışmalar sürüyor

Hisarcık Belediyesi'nin bölgedeki yatırımları aralıksız sürdürdüğünü belirten Başkan Demirtaş, yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda kadın ve erkeklere ayrı hizmet verecek büyük bir termal tesis planladıklarını söyledi. Ancak ülke genelindeki ekonomik şartlar ve maliyet artışları nedeniyle projenin yaklaşık yüzde 70 seviyesinde kaldığını ifade eden Demirtaş, yatırımları durdurmak yerine belediyenin öz kaynaklarını devreye aldıklarını kaydetti. Bu kapsamda kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı kullanılabilecek iki yeni termal havuzun hizmete açıldığını belirten Demirtaş, elde edilen gelirlerle yarım kalan hamam inşaatını tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Karavan parkı ve bungalov evler geliyor

Başkan Demirtaş, Esire Kaplıcaları'nın sadece sağlık turizmine değil, doğa ve kamp turizmine de hizmet verecek şekilde geliştirilmesini hedeflediklerini belirtti. Hamam projesinin tamamlanmasının ardından termal suyun ana kaynağının bulunduğu bölgede yeni yatırımların başlayacağını ifade eden Demirtaş, karavan parkı, piknik alanları ve bungalov evlerden oluşacak yeni yaşam alanlarının ilçeye kazandırılacağını açıkladı. Bu projelerle birlikte Esire Kaplıcaları'nın yalnızca Kütahya'nın değil, Ege Bölgesi'nin önemli termal turizm destinasyonlarından biri haline gelmesini amaçladıklarını vurgulayan Demirtaş, yapılacak yatırımların hem ilçe ekonomisine hem de turizmine önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi. - KÜTAHYA